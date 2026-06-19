دروس مهمة للمكسيك بعد الانتصار على كوريا



نجح المنتخب المكسيكي في حجز أولى بطاقات التأهل عن المجموعة الأولى إلى الدور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما تغلب على كوريا الجنوبية بهدف دون رد سجله لويس رومو، ليرفع رصيده إلى ست نقاط كاملة ويعزز حظوظه في إنهاء الدور الأول بالعلامة الكاملة، ورغم أهمية الانتصار والنتيجة، كشفت المباراة عن العديد من النقاط الإيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة قبل الدخول في الأدوار الإقصائية.



الخيار الأفضل



أكد الثلاثي راؤول خيمينيز وخوليان كينيونيس وروبرتو ألفارادو، مجدداً أنه الأكثر انسجاماً وتأثيراً في الخط الأمامي للمكسيك، ورغم قلة الفرص التي سنحت لخيمينيز أمام المرمى، إلا أن تحركاته وربطه بين الخطوط منحت الفريق حلولاً إضافية في البناء الهجومي.



أما كينيونيس فواصل تشكيل الخطورة بسرعته وقدرته على كسب المواجهات الفردية، في حين قدم ألفارادو دوراً متوازناً بين الواجبات الدفاعية والهجومية، ليؤكد الثلاثي أنه يشكل قاعدة هجومية مهمة في حسابات المدرب خافيير أغيري.



طريق الصدارة



بعد الفوز الثاني على التوالي، أصبحت المكسيك في موقع مثالي لإنهاء المجموعة الأولى في الصدارة، ويبدو المنتخب التشيكي، منافسها المقبل، في وضع معقد بعد اكتفائه بنقطة واحدة من أول مباراتين، فضلاً عن المشكلات الدفاعية التي ظهرت بوضوح في لقاءيه السابقين.



ورغم الأفضلية النظرية للمكسيك، فإن المباراة أكدت أن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الفعالية أمام المرمى وعدم الركون إلى التفوق الدفاعي فقط، خصوصاً مع ارتفاع مستوى المنافسة في الأدوار المقبلة.



دفاع قوي



أحد أبرز مكاسب المباراة تمثل في نجاح إدسون ألفاريز في تعويض غياب سيزار مونتيس الموقوف، حيث قدم أداءً مستقراً في قلب الدفاع إلى جانب يوهان فاسكيز، فيما واصل خيسوس غاياردو تقديم مستويات قوية على الجهة اليسرى دفاعاً وهجوماً.



وفي المقابل، بقيت الجبهة اليمنى مصدر قلق للجهاز الفني، بعدما واجه خورخي سانشيز صعوبات متكررة في التعامل مع الهجمات الكورية، وهو ما قد يدفع أغيري للتفكير مجدداً في منح رييس فرصة أكبر خلال المباريات المقبلة.



العدالة الفنية



رغم خروج المكسيك بالنقاط الثلاث، فإن مجريات اللقاء أظهرت تقارباً كبيراً بين المنتخبين، فبعد بداية مكسيكية جيدة، نجحت كوريا الجنوبية في فرض سيطرتها على فترات طويلة من المباراة، خصوصاً بعد توقف اللعب لشرب المياه، واستحوذت على الكرة بصورة أكبر دون أن تتمكن من ترجمة ذلك إلى فرص حقيقية كافية.



وجاء هدف المباراة الوحيد من خطأ فادح في التنسيق بين الحارس الكوري كيم سيونغ غيو وأحد مدافعيه، وهو ما استغله لويس رومو لتسجيل هدف الانتصار. وباستثناء بعض المحاولات المكسيكية بعد الهدف، بدا التعادل أقرب إلى العدالة الفنية لولا تلك الهفوة القاتلة.



الرد على المشككين



قبل البطولة، دار جدل واسع حول هوية الحارس الأساسي للمنتخب المكسيكي، بين أنصار الاعتماد على الخبرة ممثلة في غييرمو أوتشوا، والداعين لمنح الفرصة للجيل الجديد.



ورغم بعض علامات التوتر التي ظهرت على راؤول رانغيل في أول مباراتين، فإنه قدم واحدة من أهم لحظات المباراة أمام كوريا الجنوبية، عندما أنقذ فرصة محققة في الدقيقة 86 بتصدٍ مزدوج أبقى النقاط الثلاث في خزائن المكسيك، وكان ذلك المشهد دليلاً على أن الحارس الشاب يكتسب الثقة والخبرة تدريجياً، وقد يكون أحد أهم أسلحة المكسيك في الأدوار المقبلة.



وفي المحصلة، حققت المكسيك الهدف الأهم وهو التأهل المبكر، لكنها خرجت أيضاً برسالة واضحة، وهي أن التنظيم الدفاعي والصلابة الجماعية موجودان، أما التحدي الأكبر فيبقى رفع الفاعلية الهجومية وصناعة مزيد من الفرص قبل مواجهة منتخبات أكثر قوة في الأدوار الإقصائية.