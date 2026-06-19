فرحة منقوصة للمكسيك و واقعية في كوريا الجنوبية



أكد خافيير أغيري المدير الفني للمنتخب المكسيكي أن مواجهة كوريا الجنوبية كانت مباراة للنسيان نظراً لضعف الأداء الفني لكنها حملت نتيجة للتذكر دائماً كونها منحت فريقه بطاقة العبور المبكرة إلى دور الـ32 من مونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وأوضح أغيري أن الحسم في مثل هذه المباريات الكبرى يعتمد كلياً على تفاصيل صغيرة ومن يرتكب الخطأ أولاً يدفع الثمن ويخسر المواجهة وهو ما حدث للمنافس الذي استغل لاعبو المكسيك هفوته الدفاعية بكفاءة لتسجيل هدف الفوز الثمين.



وأشار إلى أن فريقه حظي بفرص أكثر خطورة طوال اللقاء لعل أبرزها لقطة الهدف وفرصة أخرى في اللحظات الأخيرة بواسطة أوبيد فارغاس بجانب انفراد صريح للمهاجم راؤول خيمينيز.



وأكد أغيري أن المنتخب المكسيكي تعامل بذكاء كبير مع تقدم الوقت عبر منح المنافس الاستحواذ على الكرة لفترات معينة بهدف خلق المساحات في الخطوط الخلفية مستغلاً اندفاع الكوريين بحثاً عن التعويض.



وأشاد المدرب بصبر لاعبيه وقدرتهم العالية على التعامل مع الأوقات العصيبة والضغط الهجومي المكثف في الدقائق الأخيرة مشدداً على أن الصبر لا يعني السلبية بل التنظيم الدفاعي المحكم خاصة في بطولة كبرى تشهد تقارباً واضحاً في مستويات المنتخبات ملمحاً إلى أنه سينتظر المواجهة الأخيرة أمام التشيك المقررة يوم الأربعاء المقبل من أجل حسم الترتيب النهائي والتعرف على المنافس القادم.



وحجز المنتخب المكسيكي بطاقة التأهل رسمياً إلى دور 32 كأول فريق يحقق هذا الإنجاز التاريخي في المونديال بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى عقب الفوز الصعب على كوريا الجنوبية بهدف لويس رومو في الدقيقة 50 مستغلاً خطأ الحارس كيم سونغ جو.



من ناحيته أكد هونغ ميونغ بو المدير الفني للمنتخب الكوري الجنوبي أن لقطة الهدف الذي خسر به فريقه أمام نظيره المكسيكي كانت مؤسفة للغاية، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا يوجد أي مبرر يدفع لاعبيه لخفض رؤوسهم أو الشعور بالإحباط.



وأوضح : "النتيجة جاءت مخيبة للآمال بلا شك، لكن الفريق نجح في تنفيذ الخطط الفنية التي تم التحضير لها مسبقًا بكفاءة عالية"، مشيرًا إلى أنهم "صمدوا بنجاح أمام الضغط المكسيكي المبكر في أول 20 دقيقة، قبل أن يفرضوا أسلوبهم ويتحكموا في إيقاع اللعب".



وعن لقطة الهدف الناجم عن تصادم الحارس كيم سونغ جيو مع المدافعين، أكد المدرب "لم أقف على التفاصيل الدقيقة للاحتكاك بعد، لكن التدافع والزحام أمام المرمى تسببا في حدوث الخطأ الذي استغله المنافس للتسجيل"، مؤكدًا أهمية التركيز التام على التحضير التكتيكي والذهني للمواجهة الحاسمة والأخيرة أمام منتخب جنوب أفريقيا السريع لضمان التأهل.