حصاد المونديال.. المكسيك أول المتأهلين وقطر تتلقى سداسية قاسية

شهدت الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 أحداثاً مثيرة، حيث حسمت المكسيك تأهلها المبكر إلى دور الـ32، واقتربت سويسرا من العبور بفوز كبير على البوسنة، وفي المقابل، تلقت قطر هزيمة قاسية بسداسية أمام كندا، بينما تعادلت التشيك وجنوب إفريقيا في مواجهة عقدت حسابات التأهل.

في اللقاء الأول اكتفى المنتخبان التشيكي والجنوب إفريقي بالتعادل 1-1 أمس الخميس في أولى مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، ما يصعّب مهمتهما في التأهل إلى دور الـ32 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

على ملعب مرسيدس-بنز في أتلانتا، تقدّم المنتخب التشيكي عبر ميخال ساديليك (6) حتى قبل سبع دقائق من نهاية الوقت الأصلي حين أدرك تيبوهو موكوينا التعادل من ركلة جزاء (83).

ودخل المنتخبان المباراة على وقع خسارتيهما في الجولة الأولى (تشيكيا أمام كوريا الجنوبية 1-2 وجنوب إفريقيا أمام المكسيك 0-2)، وبالتالي كسبا نقطتهما الاولى قبل لقاء المنافسيَن الآخرَين في وقت لاحق.

وفي مباراة ثانية، فازت سويسرا 4-1 ‌على ​البوسنة والهرسك بفضل ثنائية في الشوط الثاني سجلها جوهان مانزامبي.

وبعد شوط أول هادئ، تمكن السويسريون من ‌اختراق دفاع البوسنة عندما دخل مانزامبي بديلا وكان له ‌تأثير فوري، إذ اطلق تسديدة مباشرة ‌ليفتتح التسجيل في ‌الدقيقة 74 ‌بعد ثلاث دقائق من دخوله.

وضاعفت سويسرا تقدمها ​عن طريق روبن ‌فارجاس، ​وأضاف مانزامبي هدفا ثالثا ⁠قبل أن يسجل إرمين ماهميتش لاعب البوسنة هدفا ​متأخرا قبل ⁠أن ⁠يختتم منتخب سويسرا التسجيل من ركلة جزاء ⁠أحرزها جرانيت تشاكا قرب النهاية.

وتحتاج سويسرا إلى نقطة واحدة من مباراتها الأخيرة أمام كندا في فانكوفر يوم الأربعاء ‌لضمان مكان في دور 32 إما ​في صدارة المجموعة أو في المركز الثاني، بينما تلعب البوسنة أمام قطر في سياتل.

وتكبّدت قطر المنقوصة عدديا هزيمة ساحقة في ظهورها الثاني في مونديال 2026 لكرة القدم، بسقوطها أمام كندا 0-6 بقيادة المهاجم المتألق جوناثان ديفيد صاحب الثلاثية الثانية في المونديال بعد الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، الخميس على ملعب بي سي بلايس في فانكوفر ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية.

وحملت سداسية أصحاب الأرض توقيع كلّ من كايل لارين (16) وجوناثان ديفيد (29 و45+3 و90+2) والبديلان نايثن صليبا (64) ومحمد مناعي (75 بالخطأ في مرمى منتخب بلاده).

وأنهت قطر المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد همام الأمين (33) وعاصم مادبو (51).

وحسمت المكسيك مقعدها كأول المتأهلين إلى دور الـ32 في نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تستضيفها بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا، بعد فوزها على كوريا الجنوبية 1-0 الخميس في الجولة الثانية من المجموعة الأولى.

وكان هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كافيا للمكسيك لضمان التأهل وصدارة المجموعة بعدما رفعت رصيدها إلى ست نقاط، بفارق ثلاث عن كوريا الجنوبية وخمس عن تشيكيا وجنوب إفريقيا اللتين تعادلا 1-1.