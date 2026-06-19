تعرف على مباريات اليوم في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تستمر عجلة الإثارة في بطولة كأس العالم 2026 بالدوران خلال يومي الجمعة والسبت، مع انطلاق مواجهات حاسمة قد ترسم خارطة الطريق للعديد من المنتخبات في دور المجموعات. وتشهد منافسات الجمعة مباراة مرتقبة بين الولايات المتحدة وأستراليا سعياً لاقتناص نقاط الفوز.

أما منافسات السبت، فتُسلط الضوء على مباريات المجموعة الثالثة، حيث يصطدم المنتخب المغربي بأسكتلندا، بالتزامن مع لقاء يجمع البرازيل بمنتخب هايتي. وفي مواجهة متكافئة، تلعب تركيا ضد باراغواي.

أمريكا ضد أستراليا

الموعد: 11:00 مساءً (بتوقيت الإمارات) | 10:00 مساءً (بتوقيت السعودية ومصر).

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.

جدول مباريات السبت 20 يونيو 2026 والقنوات الناقلة

اسكتلندا ضد المغرب

الموعد: 02:00 صباحاً (بتوقيت الإمارات) | 01:00 صباحاً (بتوقيت السعودية ومصر).

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2.

البرازيل ضد هايتي

الموعد: 04:30 صباحاً (بتوقيت الإمارات) | 03:30 صباحاً (بتوقيت السعودية ومصر).

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 1.

تركيا ضد باراغواي

الموعد: 07:00 صباحاً (بتوقيت الإمارات) | 06:00 صباحاً (بتوقيت السعودية ومصر).

القناة الناقلة: بي إن سبورتس ماكس 2.