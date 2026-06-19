تحليل| خطأ كوري واحد يكفي المكسيك لحجز أولى مقاعد دور الـ32 للمونديال

شهدت مواجهة المنتخبين المكسيكي والكوري الجنوبي في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026 تحولاً حاسماً في الشوط الثاني، بعدما نجح المنتخب المكسيكي في استثمار خطأ دفاعي مشترك بين حارس مرمى كوريا الجنوبية وخط الدفاع، ليحسم اللقاء بهدف دون رد، ويحجز أولى بطاقات التأهل إلى الدور الـ32.

وجاء الشوط الأول متوازناً إلى حد كبير، واتسم بالحذر التكتيكي والانضباط الدفاعي من الجانبين، وغابت الفرص الحقيقية الواضحة، واقتصرت المحاولات الهجومية على تسديدات بعيدة أو فرص لم ترتق إلى درجة الخطورة المباشرة على المرميين، في ظل حرص واضح على عدم المجازفة الهجومية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة المواجهة بشكل ملحوظ، وبدأت الأخطاء الفردية والتفاصيل الدقيقة تلعب دوراً حاسماً في تغيير مجريات اللقاء، ومن إحدى هذه اللقطات نجح المنتخب المكسيكي في خطف هدف التقدم مستفيداً من سوء تفاهم واضح بين الحارس الكوري وخط الدفاع، حيث غاب التنسيق في التعامل مع الكرة، ليتمكن الهجوم المكسيكي من اقتناص اللحظة وتحويلها إلى هدف غيّر ملامح المباراة بالكامل.

وبعد الهدف، اتجه المنتخب المكسيكي إلى التنظيم الدفاعي والاعتماد على التمركز الجيد وإغلاق المساحات، مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة، في حين اندفع المنتخب الكوري الجنوبي بحثاً عن تعديل النتيجة، عبر تغييرات هجومية هدفت إلى تنشيط الخط الأمامي وزيادة الضغط على الدفاع المكسيكي.

ورغم تحسن نسق المنتخب الكوري في بعض الفترات وارتفاع معدل الاستحواذ، فإن الخطورة الحقيقية ظلت محدودة، واقتصرت معظم المحاولات على تسديدات من خارج المنطقة أو كرات لم تشكل تهديداً مباشراً، وفي المقابل أظهر المنتخب المكسيكي فعالية أكبر في التعامل مع الفرص، وكان قريباً من إضافة الهدف الثاني في أكثر من مناسبة.

وبرز حارس مرمى المكسيك راؤول رانغيل كأحد أبرز عناصر اللقاء في الشوط الثاني، بعدما تصدى لفرصة خطيرة في الدقائق الأخيرة، كانت كفيلة بإعادة كوريا الجنوبية إلى أجواء المباراة، ليؤكد بذلك صلابة المنظومة الدفاعية للمكسيك في هذه المواجهة.

وبالنظر إلى مجمل الأداء، فإن الاستحواذ مال نسبياً لصالح كوريا الجنوبية في بعض الفترات، إلا أن الأفضلية الحقيقية كانت في جانب المنتخب المكسيكي من حيث الفاعلية أمام المرمى، حيث حسم التفاصيل الصغيرة في لحظة فارقة، ليخرج بانتصار ثمين يضعه في موقع قوي على صدارة المجموعة الأولى، ويقربه من العبور إلى الأدوار الإقصائية كمتصدر لمجموعته.

أما المنتخب الكوري الجنوبي، فرغم الخسارة فإنه أظهر فترات من التنظيم والقدرة على صناعة اللعب، لكنه افتقد الفاعلية الهجومية في اللحظات الحاسمة، وبقي مع ذلك في دائرة المنافسة على بطاقة التأهل قبل الجولة الختامية، سواء عبر المركز الثاني أو ضمن حسابات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث في نظام البطولة الجديد.