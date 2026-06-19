احتفال مارش يثير غضب قطر بعد الخسارة القاسية أمام كندا (فيديو)

أثار احتفال جيسي مارش، مدرب منتخب كندا، عقب الفوز الكبير على قطر بسداسية نظيفة في كأس العالم 2026، غضب الجهاز الفني ولاعبي «العنابي»، بعدما اعتبر الجانب القطري أن طريقة الاحتفال كانت مبالغاً فيها، لتشهد أرض الملعب احتكاكات ومشادات عقب صافرة النهاية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عقب انتهاء اللقاء قيام الإسباني جولين لوبيتيغي، المدير الفني لمنتخب قطر، بمعاتبة مارش، حيث طالبه بعدم المبالغة في الاحتفال بالانتصار الكبير الذي حققه فريقه.

ورفض مدرب كندا حديث لوبيتيغي، وبدت عليه علامات الامتعاض، قبل أن يتوجه نحو جماهير المنتخب الكندي ويلوح لهم احتفالاً بالفوز العريض بسداسية.

وأثارت تصرفات مارش استياء لاعبي وطاقم المنتخب القطري، لتحدث بعض الاحتكاكات والمشادات مع عناصر المنتخب الكندي، قبل أن يتم احتواء الموقف سريعاً ويتوجه الجميع إلى غرف خلع الملابس.

وكان المنتخب الكندي قد حقق فوزاً كبيراً على قطر بنتيجة 6-0 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بكأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورفع منتخب كندا رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام سويسرا، التي تملك الرصيد نفسه، قبل مواجهة المنتخبين في الجولة الأخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة في المركز الرابع، بعدما تلقى «العنابي» أقسى خسارة في تاريخه بكأس العالم، قبل مواجهة البوسنة والهرسك في ختام دور المجموعات.

ولا تزال فرصة المنتخب القطري قائمة في بلوغ مرحلة خروج المغلوب، إذ يحتاج إلى الفوز على البوسنة والهرسك للمنافسة على إحدى بطاقات أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالبطولة.