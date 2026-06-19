اعتمد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، الألماني توماس توخيل، أسلوباً تدريبياً وتكتيكياً مغايراً خارج المستطيل الأخضر، يرتكز على كسر الروتين وتخفيف الضغوط النفسية والإعلامية المسلطة على نجوم "الأسود الثلاثة" خلال فترات المعسكرات المغلقة.

وفي خطوة لافتة تعكس فلسفته الجديدة في إدارة المجموعة، فاجأ توخيل لاعبي المنتخب الإنجليزي باصطحابهم في رحلة ترفيهية خاصة خلال يوم راحتهم المجدول، لحضور مباراة بيسبول حية من المدرجات، بهدف إخراج اللاعبين تماماً من أجواء كرة القدم المشحونة، ومنحهم مساحة للترويح والاندماج الذهني بعيداً عن الخطط الفنية والتدريبات الشاقة.

ولا تعد هذه الخطوة مجرد نزهة عابرة، بل هي جزء من إستراتيجية ترفيهية متكاملة يتبعها المدرب الألماني لخلق بيئة عائلية قوية وتعزيز الروابط الإنسانية بين عناصر الفريق، لاسيما مع دمج الوجوه الشابة والنجوم أصحاب الخبرة في مناخ غير رسمي.

ويرى توخيل أن مثل هذه الزيارات الترفيهية لمشاهدة رياضات أخرى تحظى بشعبية وجاذبية مختلفة، تساهم في تجديد الطاقة الحيوية للاعبين، وتحفز لديهم حس الاكتشاف والفضول الرياضي، فضلاً عن كونها تمنح اللاعبين فرصة للظهور ككتلة واحدة متماسكة أمام الجماهير في الفعاليات العامة، مما ينعكس إيجاباً على تناغمهم الجماعي داخل أرضية الملعب عند العودة إلى الاستحقاقات الرسمية.

وقد لاقت هذه المبادرة ترحيباً كبيراً وتفاعلاً واسعاً من قِبل نجوم المنتخب الإنجليزي، الذين ظهروا في كواليس الرحلة بروح معنوية مرتفعة وأجواء سادتها البهجة والتقاط الصور التذكارية، مما أكد نجاح رؤية توخيل في إدارة الجانب النفسي بذكاء. وحظي هذا الأسلوب المرن في الترفيه بإشادات واسعة من وسائل الإعلام البريطانية والنقاد، الذين اعتبروا أن قدرة توخيل على الموازنة بين الصرامة الألمانية المعهودة في التدريبات، وبين خلق مساحات من المتعة والترويح الذكي، هي السلاح السري الذي سيميز حقبته مع إنجلترا، ويسهم في بناء عقلية انتصارية متحررة من الضغوط وقادرة على تحقيق الطموحات الكبرى.