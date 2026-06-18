مناطق تشجيع كأس العالم في دبي تشهد رواجاً برغم التوقيتات الصعبة للمباريات

تشهد مناطق المشجعين المخصصة لبطولة كأس العالم 2026 في دبي إقبالاً ورواجاً ملحوظاً لمتابعة المباريات، وذلك على الرغم من التوقيتات الصعبة التي تقام فيها المواجهات، حيث وفرت عدة وجهات مساحات مجهزة بشاشات عرض لاستقبال الجماهير.
وحول منتجع بولغري دبي مطعم "إل كافيه" إلى مساحة "لا تيرازا" المطلة على المارينا في جميرا باي، وتضم مساحة داخلية وأخرى خارجية مغلقة، وخلال فترة البطولة الممتدة من 11 يونيو إلى 19 يوليو، تخصص "لا تيرازا" مساحتها لجمع العائلات والمشجعين لمتابعة المباريات.
وذكر بيب لوزانو، المدير العام لمنتجع بولغري دبي، أن المساحة أُعدت لتكون وجهة تعكس اهتمامات الزوار وتتوافق مع حركة المدينة.
إلى جانب ذلك، تستقبل منطقة "بلا بلا" بالتعاون مع "مك جيتيجانس" في منطقة "جي بي آر" الجماهير، وهي المنطقة المرخصة من قبل "الفيفا" لعرض مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباريات.
ويخصص مركز دبي التجاري العالمي مساحة داخلية مغلقة في القاعتين 2 و3 تتسع لنحو 2000 مشجع للمباراة الواحدة. وفي نادي الإمارات للغولف، جُهزت مساحة "فوتي سنترال" لعرض المباريات عبر شاشات موزعة في المكان.
كما أطلق "ذا كوتري" في ابن بطوطة مول فعالية "فستيبال" التي تتضمن تواجد منسقي أغانٍ خلال المباريات.
وتشمل مواقع التشجيع المجهزة الأخرى في دبي مساحة "ذا غاردن بروجيكت" المكيفة في تلال الإمارات، و"القرية الإيرلندية" في القرهود، و"بالم أرينا 2.0" في نخلة جميرا، إلى جانب مواقع "أوفسايد"، و"غاردن أون 8"، ومركز "توب غولف".