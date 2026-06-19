حادث إطلاق نار يطال سيارة تقل مشجعي الأرجنتين خلال المونديال

تعرضت سيارة كانت تقل مشجعين للمنتخب الأرجنتيني إلى حادث إطلاق نار في مدينة كانساس سيتي الأمريكية أثناء توجههم لحضور مباراة «راقصي التانغو» في كأس العالم 2026، في واقعة أصيب خلالها سائق السيارة ضمن سلسلة حوادث إطلاق نار شهدتها المدينة وأسفرت عن مقتل رجل، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وأوضحت الشرطة أن سائق سيارة أجرة تابعة لتطبيق «أوبر»، كان ينقل مشجعي المنتخب الأرجنتيني، كان بين أربعة أشخاص أصيبوا في سلسلة إطلاق نار بمدينة كانساس سيتي في ولاية ميسوري، فيما تواصل السلطات البحث عن مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاماً وصفته بأنه مسلح وخطير.

ووقعت خمس حوادث إطلاق نار خلال فترة زمنية قصيرة في منطقة تمتد لنحو خمسة أميال، بينها ثلاثة حوادث على الطريقين السريعين 70 و670 اللذين يمران عبر وسط المدينة.

وجاءت جميع حوادث إطلاق النار على بعد أربعة أميال على الأقل من ملعب «آروهيد»، الذي احتضن فوز المنتخب الأرجنتيني على الجزائر 3-0 في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026.

وكشف مشجعان أمريكيان للمنتخب الأرجنتيني، في تصريحات لصحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، تفاصيل الواقعة، مؤكدين أن سيارة اقتربت منهم قبل أن يطلق شخص بداخلها رصاصتين تجاه سيارة «أوبر» التي كانوا يستقلونها، ما تسبب في إصابة السائق بساقه.

وأشار المشجعان إلى أنهما اعتقدا في البداية أن الصوت ناتج عن انفجار أحد إطارات السيارة، قبل أن يكتشفا إصابة السائق، ثم توجها مع بقية الركاب للإدلاء بأقوالهم لدى الشرطة، التي نقلتهم لاحقاً إلى الملعب بسيارات الدورية.

وأكد قائد الشرطة جاكوب بيتشينا أن إصابة سائق «أوبر» لم تكن خطيرة، موضحاً أن الضحايا أفادوا بأنهم كانوا يقودون سياراتهم على الطرق عندما تعرضت مركباتهم لإطلاق نار.

وأعلنت الشرطة إصابة ثلاثة بالغين وقاصر في الحوادث المختلفة ونقلهم إلى المستشفى، بينما توفي رجل آخر متأثراً بجراحه بعد العثور عليه مصاباً بطلق ناري عقب اصطدام سيارته بعمود على طريق ترومان.

ورجح المحققون ارتباط حوادث إطلاق النار بمشتبه به واحد، بعدما وقعت بشكل متتالٍ من الغرب إلى الشرق، قبل أن تتعقبه الشرطة إلى منزل في ضاحية إنديبندنس، لكنها لم تعثر عليه داخله.

وكشفت شرطة مدينة كانساس سيتي بولاية كانساس أن السلطات أصدرت أيضاً مذكرة توقيف بحق المشتبه به على خلفية حادثة أخرى تتعلق بإطلاق نار غير قانوني.