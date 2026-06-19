بعد 22 عامًا.. رونالدو وروبرتو كارلوس يعيدان احتفال الأرجنتين الشهير (فيديو)

أعاد أسطورتا الكرة البرازيلية رونالدو نازاريو وروبرتو كارلوس احتفالهما الشهير أمام الأرجنتين بعد مرور 22 عامًا، بعدما ظهرا في مقطع قصير عبر منصة «تيك توك»، كررا خلاله واحدة من اللقطات الشهيرة التي جمعتهما بقميص منتخب البرازيل.

وبلغت مدة الفيديو الذي نشره رونالدو عبر حسابه على «تيك توك» 6 ثوانٍ فقط، لكنه حقق انتشارًا كبيرًا بين الجماهير، بعدما أعاد ذكريات الثنائي البرازيلي.

وتعود اللقطة الأصلية، وفقًا لوصف الصورة الأرشيفية لوكالة «فرانس برس»، إلى 2 يونيو 2004، عندما قبل رونالدو رأس زميله روبرتو كارلوس أثناء الاحتفال بأحد أهدافه الثلاثة «هاتريك» في شباك الأرجنتين، خلال فوز البرازيل 3-1 على ملعب مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي، ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2006.

وشكل رونالدو وروبرتو كارلوس أحد أشهر الثنائيات في تاريخ الكرة البرازيلية، بعدما تزاملا لسنوات طويلة سواء مع منتخب البرازيل أو ريال مدريد.

وتوج الثنائي مع منتخب البرازيل بلقب كأس العالم 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، بعدما فاز «السامبا» على ألمانيا بهدفين دون رد في المباراة النهائية، سجل خلالهما رونالدو هدفي التتويج باللقب الخامس في تاريخ المنتخب البرازيلي.