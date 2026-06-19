مانزامبي البديل الذهبي يدخل التاريخ بثنائية مونديالية

حفر المهاجم السويسري الشاب جون مانزامبي اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم العالمية، بعدما بات أول لاعب بديل في تاريخ المنتخب السويسري ينجح في تسجيل ثنائية تهدفية خلال مباراة واحدة ببطولة كأس العالم.

هذا الإنجاز التاريخي غير المسبوق خلال مواجهة المنتخب السويسري نظيره البوسني والهرسك، في مواجهة أوروبية خالصة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لنهائيات كأس العالم 2026 الجارية حالياً في الملاعب الأمريكية، ليتوج مسيرة حافلة للاعب واعد فرض نفسه بقوة كأحد أبرز المواهب الهجومية الصاعدة في القارة الأوروبية، مبرهناً على قيمته التكتيكية العالية كأحد الأوراق الرابحة التي قلبت الموازين وصنعت الفارق للمنتخب السويسري في المحفل العالمي الكبير.

وقد بدأت رحلة مانزامبي الاحترافية في الملاعب السويسرية؛ حيث تدرج في الفئات السنية لنادي سيرفيت قبل أن تلتقطه أعين كشافي نادي يانغ بويز، وهناك تفجرت موهبته التهديفية ليصبح ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق، محققاً أرقاماً مميزة في الدوري السويسري الممتاز ومشاركاً بفعالية في المسابقات الأوروبية كدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

هذا التألق المحلي والقاري لفت إليه أنظار الجهاز الفني للمنتخب السويسري الأول، الذي قرر استدعاءه لتمثيل "الناتي" بعد مسيرة دولية ناجحة مع منتخبات الشباب، سرعان ما ترجمها اللاعب إلى واقع ملموس عبر تقديم مستويات قوية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ليحجز مكانه بجدارة في القائمة النهائية المتوجهة إلى أمريكا الشمالية.

وفور مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026، أثبت مانزامبي أنه على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه؛ فرغم دخوله من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، إلا أنه نجح في استغلال الفرص المتاحة بذكاء وتحركات حاسمة داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدفين متتاليين منحا سويسرا تفوقاً تاريخياً، وأدخلاه سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كأول بديل سويسري يحقق هذا الرقم المونديالي الفريد.

وقد حظي هذا الإنجاز بإشادات واسعة من قبل النقاد الرياضيين والصحافة السويسرية التي وصفت مانزامبي بـ "البديل الذهبي"، وسط تطلعات كبيرة بأن تشكل هذه الثنائية التاريخية نقطة انطلاق جديدة للاعب نحو آفاق أكثر رحابة في مسيرته الاحترافية مع الأندية الكبرى في أوروبا مستقبلاً.