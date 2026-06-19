الرأس الأخضر يخلد ملحمة فوزينها أمام إسبانيا بلوحة فنية (فيديو)

احتفت الرأس الأخضر بحارس مرماها المخضرم فوزينها بعد تألقه الكبير في كأس العالم 2026، وتحولت صورته إلى لوحة فنية ضخمة، تقديراً للمستوى الذي قدمه أمام منتخب إسبانيا، في المباراة التي جعلته أحد أبرز أسماء البطولة حتى الآن.

وانتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوحة الفنية الخاصة بالحارس صاحب الـ 40 عاماً، مصحوباً بتساؤل عن حجم التغيير الذي حدث في حياة فوزينها خلال فترة قصيرة، بعدما أصبح حديث الكثير من متابعي كرة القدم، وارتفع عدد متابعي حسابه عبر «إنستغرام» إلى 15 مليون متابع.

وقاد فوزينها منتخب الرأس الأخضر لتحقيق نتيجة تاريخية بالتعادل مع إسبانيا دون أهداف، بعدما تألق أمام أحد أقوى المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، وتصدى لـ 7 محاولات على مرماه، ليحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقدم الحارس المخضرم واحدة من أفضل مبارياته في عمر الـ 40 عاماً، بعدما وقف أمام الهجوم الإسباني طوال اللقاء، وساهم بتصدياته في خروج منتخب بلاده بنقطة ثمينة خلال أول مشاركة للرأس الأخضر في نهائيات كأس العالم.