المونديال يشعل مزاد ديوماندي بين ليفربول ولايبزيغ





شهدت الساعات الأخيرة تحركاً رسمياً متسارعاً من إدارة نادي ليفربول الإنجليزي لتأمين واحدة من أكبر صفقات الصيف، حيث تقدم «الريدز» بعرض مالي ضخم بلغت قيمته 100 مليون يورو، منها 90 مليوناً كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات وحوافز، للتعاقد مع الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي، لاعب نادي آر بي لايبزيغ الألماني.

وجاء هذا التحرك بطلب مباشر من الإدارة الرياضية التي ترى في الموهوب صاحب الـ19 عاماً الخليفة المثالي للنجم المصري محمد صلاح لقيادة خط هجوم الفريق مستقبلاً.

ورغم العرض الإنجليزي السخي، فإنه قوبل برفض فوري وصارم من إدارة لايبزيغ، التي اشترطت الحصول على 120 مليون يورو كحد أدنى للموافقة على بيعه، بعد المستويات المميزة التي يقدمها ديوماندي حالياً مع منتخب كوت ديفوار في منافسات كأس العالم 2026.

وتحول الجناح الشاب إلى حديث وسائل الإعلام العالمية، بعدما قاد «الأفيال» في دور المجموعات، مستعرضاً سرعات استثنائية وقدرة كبيرة على الحسم في المواعيد الكبرى، ما جعل قيمته السوقية والطلب عليه يتضاعفان، لتخطط إدارة ناديه لرفع مطالبها إلى 150 مليون يورو.

وهذا التألق المونديالي اللافت لم يجذب ليفربول وحده، حيث يراقب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وضع اللاعب عن كثب، مستعداً للدخول على الخط.

ورغم أن ليفربول نجح بالفعل في قطع شوط كبير وحسم الشروط الشخصية مع اللاعب، فإن توهجه في المونديال الحالي والمغالاة المالية الناتجة عنه قد يجبران مسؤولي «أنفيلد» على التمهل والدراسة.

وبعد أن استهل مشواره المونديالي بأداء باهر نال على إثره جائزة أفضل لاعب في مباراة الفوز الافتتاحي لساحل العاج أمام الإكوادور (1-0)، تتجه الأنظار صوب الجناح الواعد يان ديوماندي في مواجهتين حاسمتين ستحددان بشكل كبير ملامح صراع الـ120 مليون يورو في ميركاتو الصيف.

وسيكون ديوماندي على موعد مع اختبار حقيقي لإثبات جدارته بالنجومية من الفئة الأولى، عندما يقود منتخب «الأفيال» في قمة المجموعة الخامسة المرتقبة ضد المنتخب الألماني في تورونتو يوم 20 يونيو الجاري، قبل أن يختتم مرحلة المجموعات بمواجهة كوراساو في فيلادلفيا يوم 25 يونيو.

وتعد هذه اللقاءات القادمة بمثابة «ميزان القوى» لصفقة انتقاله، إذ إن مواصلة تألقه أمام الماكينات الألمانية ستمنح لايبزيغ كل الحق في التمسك بمطالبه المالية الكبيرة، في حين يراقب كشافة ليفربول وباريس سان جيرمان كل تحركاته فوق الميدان، تمهيداً لتقديم العروض الرسمية المعدلة بناءً على ما سيقدمه في هذه المواعيد الكبرى.