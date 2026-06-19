تحليل | سويسرا تفك الشيفرة البوسنية بصبر تكتيكي.. وتبديلات ياكين تحسم المعركة

لم يكن انتصار سويسرا على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1 فوزاً عريضاً فقط في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس العالم 2026، بل جاء كترجمة عملية لفلسفة قائمة على السيطرة التدريجية واستنزاف المنافس قبل توجيه الضربة القاضية في الثلث الأخير من المباراة.

على مدار الشوط الأول، اصطدمت سويسرا بكتلة دفاعية بوسنية متأخرة اعتمدت على تقليص المساحات العمودية وإغلاق أنصاف المساحات أمام تحركات برييل إمبولو ودان ندوي. ورغم التفوق السويسري في الاستحواذ والتمركز داخل نصف ملعب المنافس، فإن الفريق افتقد السرعة المطلوبة في تدوير الكرة لكسر خطوط الضغط المتوسطة، ما جعل الفرص الخطيرة محدودة رغم تعدد الركنيات والمحاولات من الأطراف.

في المقابل، حاولت البوسنة والهرسك استغلال التحولات السريعة والكرات الثانية خلف ظهيري المنتخب السويسري، وكادت أن تحقق أفضلية مبكرة عبر إدين دجيكو وبعض المحاولات البعيدة، لكن الحارس غريغور كوبل حافظ على التوازن في لحظات كانت فيها المباراة مفتوحة نسبياً.

ومع بداية الشوط الثاني، رفع المنتخب السويسري إيقاعه الهجومي عبر ضغط عكسي أكثر فاعلية بعد فقدان الكرة، فيما بدأ خط الوسط بقيادة غرانيت تشاكا فرض سيطرة أكبر على مناطق البناء البوسنية. ومع ذلك، ظل الدفاع البوسني صامداً حتى الدقيقة 71، عندما لجأ الجهاز الفني السويسري إلى تدخل مؤثر من على الخط.

وشكلت التبديلات الثلاثية بدخول يوهان مانزامبي وروبن فارغاس وجبريل سو نقطة التحول التكتيكية الأبرز في اللقاء، إذ انتقلت سويسرا من الهيمنة النظرية إلى الاختراق العملي، مع زيادة الحركة بين الخطوط ورفع جودة التمركز داخل منطقة الجزاء.

وبعد ثلاث دقائق فقط، جاء الهدف الأول عبر مانزامبي الذي استغل حالة ارتباك دفاعية ليكسر الجمود ويمنح فريقه أفضلية مستحقة.

ولم يغير الهدف الأول النتيجة فقط، بل أثر على البنية الذهنية للمنافس، وبعد ست دقائق تعرض المدافع طارق محارموفيتش للطرد، وهو حدث غيّر موازين القوى بالكامل. ومنذ تلك اللحظة، تحولت المباراة إلى اختبار لقدرة البوسنة على الصمود أكثر من كونها مواجهة متكافئة.

واستغلت سويسرا التفوق العددي بأفضل صورة ممكنة، فبدلاً من التسرع، واصلت تدوير الكرة وسحب الدفاع البوسني أفقياً حتى ظهرت الفجوات.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 84 عبر روبن فارغاس بعد عمل جماعي بدأ من استرجاع الكرة وانتهى بلمسة حاسمة داخل المنطقة، ليؤكد تفوق أصحاب القمصان الحمراء في إدارة المساحات.

ومع دخول المباراة دقائقها الأخيرة، ظهرت قيمة العمق الهجومي السويسري بشكل أوضح، وعاد مانزامبي ليهز الشباك مجدداً في الدقيقة 90 بعد انتقال هجومي سريع كشف الانهيار التنظيمي للمنافس، قبل أن يقلص إرمن مهميتش الفارق للبوسنة من كرة ثابتة، وهي إحدى النقاط القليلة التي أظهرت هشاشة دفاعية سويسرية في نهاية اللقاء.

لكن تشاكا أنهى كل شيء بتسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، مانحاً سويسرا فوزاً يبدو أكبر من مجرد ثلاث نقاط، بعدما أظهر الفريق مرونة تكتيكية، وقدرة على تغيير نسق المباراة عبر البدلاء، ونجاعة عالية في استثمار التفوق العددي.

وبهذا الانتصار، عززت سويسرا موقعها في سباق التأهل إلى الدور الثاني، ليس فقط بسبب النتيجة، بل لأنها قدمت نموذجاً لفريق يعرف كيف ينتظر لحظته، ثم يحسم المواجهة بأقصى درجات الفاعلية عندما تبدأ المساحات بالظهور ويضعف تماسك الخصم.

وأكدت المباراة أن سويسرا لا تعتمد على الوهج الفردي بقدر اعتمادها على الانضباط الجماعي وإدارة التفاصيل التكتيكية التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى.