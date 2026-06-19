غياب ثانٍ لنيمار يضع أنشيلوتي في موقف صعب بكأس العالم

وضع غياب نيمار للمباراة الثانية على التوالي في كأس العالم 2026، المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي أمام موقف صعب، بعدما تأكد عدم مشاركة النجم البرازيلي أمام هايتي، بسبب استمرار معاناته من الإصابة التي تعرض لها قبل انطلاق البطولة.

وأكد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، أن نيمار لن يسافر مع بعثة المنتخب إلى فيلادلفيا لخوض مواجهة هايتي، وسيواصل برنامجه العلاجي في نيوجيرسي، من أجل التعافي من إصابة عضلية في الساق.

وغاب نيمار، البالغ من العمر 34 عامًا، عن المباراة الأولى لمنتخب البرازيل في كأس العالم أمام المغرب، والتي انتهت بالتعادل 1-1 يوم 13 يونيو، بعدما دخل البطولة وهو يعاني من الإصابة رغم اختياره ضمن قائمة أنشيلوتي للمونديال.

وأوضح طبيب المنتخب البرازيلي رودريغو لاسمار، في 28 مايو الماضي، أن إصابة نيمار تحتاج إلى فترة علاج تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وهي المدة التي كانت تمنحه فرصة اللحاق بمواجهة هايتي، قبل أن يتأكد استمرار غيابه.

ووضع الغياب الجديد أنشيلوتي تحت ضغط كبير، لأن المدرب الإيطالي راهن على ضم نيمار رغم عدم اكتمال جاهزيته، قبل أن يجد نفسه أمام خوض مباراتين في دور المجموعات من دون اللاعب الذي اختاره ليكون أحد عناصر الخبرة داخل القائمة.

وتعرض قرار استدعاء نيمار إلى انتقادات داخل البرازيل، بعدما سبق لأنشيلوتي التأكيد على رغبته في اختيار اللاعبين الجاهزين بدنيًا بنسبة كاملة فقط، قبل أن يضم نجم سانتوس رغم وصوله إلى معسكر المنتخب وهو يعاني من الإصابة، ليصبح غيابه الثاني سببًا مباشرًا في زيادة الضغط على المدرب الإيطالي.

وعانى نيمار من سلسلة إصابات خلال السنوات الأخيرة، إذ لم يظهر مع منتخب البرازيل منذ أكتوبر 2023، عندما تعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي للركبة اليسرى.

ويملك نيمار الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل برصيد 79 هدفًا خلال 129 مباراة دولية، لكنه خاض فترة صعبة بسبب الإصابات التي أثرت على مشاركاته سواء مع المنتخب أو الأندية.

وغاب نيمار قبل انطلاق كأس العالم عن آخر مباراتين مع سانتوس، أمام سان لورينزو في كأس سود أمريكانا يوم 20 مايو، والتي انتهت بالتعادل 2-2، ثم مواجهة غريميو في الدوري البرازيلي يوم 23 مايو، والتي خسرها فريقه بنتيجة 3-2.

وعاد نيمار إلى سانتوس في يناير 2025، بعد نهاية تجربته مع الهلال السعودي، ونجح منذ ذلك الوقت في تسجيل 17 هدفًا خلال 43 مباراة، بعد مسيرة أوروبية دافع خلالها عن ألوان برشلونة وباريس سان جيرمان.

وينتظر منتخب البرازيل موقف نيمار قبل ختام مشواره في دور المجموعات أمام اسكتلندا يوم 24 يونيو في ميامي، وسط ترقب لفرصة ظهوره الأولى في كأس العالم الحالية.