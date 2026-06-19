مونديال 2026.. سويسرا تضع قدماً في الدور الثاني برباعية أمام البوسنة والهرسك





اقترب المنتخب السويسري من حجز بطاقة التأهل إلى الدور الثاني من نهائيات كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً ثميناً على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.

وجاءت أهداف اللقاء عبر يوهان مانزامبي في الدقيقتين 74 و90، وروبن فارغاس في الدقيقة 84، وغرانيت تشاكا من ركلة جزاء في الدقيقة 90+7، فيما سجل إرمن مهميتش هدف البوسنة الوحيد في الدقيقة 90+3.

ورفع المنتخب السويسري رصيده إلى أربع نقاط، بعدما كان قد استهل مشواره بالتعادل مع قطر 1-1، ليضع قدماً في الدور ثمن النهائي قبل الجولة الثالثة، في حين تجمد رصيد منتخب البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة بعد تعادله في الجولة الأولى مع كندا 1-1.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للمنتخب السويسري من حيث الاستحواذ والمحاولات الهجومية، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي جيد من المنتخب البوسني وحارس مرماه نيكولا فاسيلي، الذي تصدى لعدة محاولات، أبرزها تسديدة دان ندوي في الدقيقة 20، كما هدد ريمو فرويلر مرمى البوسنة والهرسك بتسديدة مرت بجوار القائم في الدقيقة 23.

في المقابل، حاول المنتخب البوسني مباغتة منافسه عبر المرتدات والكرات الثابتة، وكاد المخضرم إدين دجيكو أن يفتتح التسجيل مبكراً عندما سدد كرة مرت بجوار المرمى في الدقيقة الثانية، قبل أن يتألق الحارس غريغور كوبيل في التصدي لمحاولة أمار ميميتش من خارج المنطقة في الدقيقة 38.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما عجز الطرفان عن ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف، رغم النشاط الهجومي الواضح من الجانب السويسري.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف المنتخب السويسري ضغطه على دفاعات البوسنة، وأهدر أكثر من فرصة عبر ندوي وأيبشر، بينما حافظ الحارس فاسيلي على حظوظ فريقه بتدخلات ناجحة.

وأجرى المدرب السويسري ثلاثة تبديلات دفعة واحدة في الدقيقة 71، كان أبرزها دخول يوهان مانزامبي وروبن فارغاس، ليتحول الثنائي إلى كلمة السر في الانتصار.

وجاء الهدف الأول في الدقيقة 74 عندما استغل مانزامبي كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الزاوية العليا اليمنى، معلناً تقدم سويسرا.

وتلقى المنتخب البوسني ضربة إضافية في الدقيقة 80 بعد طرد المدافع طارق محارموفيتش بالبطاقة الحمراء، ليكمل فريقه الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين.

واستغل المنتخب السويسري النقص العددي بأفضل صورة، فنجح فارغاس في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 84 بعد تمريرة متقنة من بريل إمبولو، قبل أن يعود مانزامبي ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده في الدقيقة 90 مستفيداً من تمريرة فارغاس.

ورغم نجاح البديل إرمن مهميتش في تقليص الفارق للبوسنة والهرسك بهدف من متابعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 90+3، فإن المنتخب السويسري أنهى المباراة بأفضل صورة عندما حصل على ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع إثر عرقلة جبريل سو داخل المنطقة.

وتقدم القائد غرانيت تشاكا لتنفيذ الركلة بنجاح في الدقيقة 90+7، مختتماً مهرجان الأهداف ومؤكداً تفوق المنتخب السويسري بنتيجة 4-1.

وبهذا الانتصار، عزز المنتخب السويسري حظوظه بشكل كبير في بلوغ الدور الثاني، فيما بات منتخب البوسنة والهرسك مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة الأخيرة للإبقاء على آماله في المنافسة.