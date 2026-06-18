التعادل يحسم مواجهة التشيك وجنوب أفريقيا ويُبقي آمال التأهل قائمة

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة التشيك وجنوب أفريقيا، مساء الخميس، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2026، ليحصد كل منتخب نقطته الأولى في البطولة ويُبقي على حظوظه قائمة في سباق التأهل إلى الدور الثاني.

وكان المنتخبان دخلا اللقاء تحت ضغط الخسارة في الجولة الافتتاحية، بعدما سقطت جنوب أفريقيا أمام المكسيك بهدفين نظيفين، فيما خسرت التشيك أمام كوريا الجنوبية 1-2، ما جعل الفوز هدفاً مشتركاً للطرفين.

وبدأت التشيك المباراة بقوة وفرضت أفضلية واضحة منذ الدقائق الأولى، مهددة مرمى رونوين ويليامز عبر باتريك شيك، قبل أن تترجم انطلاقتها المثالية إلى هدف مبكر في الدقيقة السادسة. واستغل ميشال ساديليك تمريرة ألكسندر سويكا داخل المنطقة ليسدد بقدمه اليسرى في الشباك، مانحاً منتخب بلاده التقدم.

وحافظ المنتخب التشيكي على أفضليته خلال الشوط الأول، مستفيداً من تحركات شيك وآدم هلوزيك، في حين اكتفى منتخب جنوب أفريقيا بمحاولات متفرقة أغلبها من خارج المنطقة، دون أن تنجح في تهديد مرمى ماتيي كوفار بشكل فعلي، لينتهي الشوط الأول بتقدم التشيك 1-0.

ومع انطلاق الشوط الثاني، اقترب التشيك من تعزيز النتيجة أكثر من مرة، حيث تصدى ويليامز لتسديدة لوكاس تشيرف ثم أبعد رأسية خطيرة من شيك، قبل أن يواصل تألقه في الحفاظ على آمال منتخب بلاده.

وردت جنوب أفريقيا تدريجياً برفع نسقها الهجومي بعد التبديلات التي أجراها المدرب، فبدأت في الوصول إلى مناطق التشيك بشكل أكبر، وأهدر أوبري موديبا وتابيلو ماسيكو فرصتين من خارج المنطقة، قبل أن يختبر البديل إيفيدنس ماكغوبا يقظة الحارس كوفار برأسية قوية في الدقيقة 74.

وجاءت نقطة التحول قبل النهاية بتسع دقائق، عندما لمست الكرة يد بافيل شولتس داخل منطقة الجزاء بعد ضغط هجومي متواصل من جنوب أفريقيا، ليحتسب الحكم ركلة جزاء بعد مراجعة الحالة. وتقدم تيبوهو موكوينا لتنفيذها بنجاح في الدقيقة 83، مسدداً الكرة إلى الزاوية اليسرى للحارس كوفار ومحرزاً هدف التعادل.

وحاول منتخب التشيك استعادة التقدم في الدقائق الأخيرة، وضغط عبر الكرات الثابتة والعرضيات، لكن محاولات ياروسلاف زيليني ولوكاس بروفود افتقدت الدقة، فيما كاد منتخب جنوب أفريقيا يخطف الفوز لولا تصدي كوفار لتسديدة ريليبوهيلي موفوكينغ.