قصص إنسانية وأرقام لافتة وحوادث مثيرة في سابع أيام المونديال



شهد اليوم السابع من منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، العديد من الأحداث اللافتة داخل الملاعب وخارجها، تنوعت بين القصص الإنسانية المؤثرة، والوقائع الغريبة، والأرقام الجماهيرية المميزة، حسب صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت».



وتتضمن القصص، خطف مهاجم الكونغو الديمقراطية، يوان ويسا، الأضواء، بعدما سجل أول هدف لبلاده في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، خلال مواجهة البرتغال، وجاء الهدف تتويجاً لمسيرة استثنائية للاعب، الذي كاد أن يفقد بصره عام 2021، إثر تعرضه لهجوم بالحمض أمام منزله.



وقال ويسا عقب المباراة: نشعر بفخر كبير، لقد عملنا بجد، وهذا الهدف يجسد روح الفريق، وبعد تعافيه من إصابة خطيرة في عينيه، بفضل جراحة عاجلة، واصل اللاعب مسيرته الاحترافية، حتى أصبح أحد أبرز نجوم البطولة الحالية.



في حين، حققت مباراة إنجلترا وكرواتيا نسب مشاهدة مرتفعة، إذ تابعها أكثر من 4.3 ملايين مشاهد عبر التلفزيون الإيطالي، بنسبة بلغت 30.9 %، لتصبح الأعلى مشاهدة، ومع ذلك، لا تزال مواجهة فرنسا والسنغال تحتفظ بصدارة المباريات الأكثر مشاهدة منذ انطلاق البطولة، بأكثر من 5.6 ملايين مشاهد.



بينما شهدت مواجهة أوزبكستان وكولومبيا حادثة مثيرة للقلق، بعدما اصطدم المدافع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف بأحد المصورين على خط التماس، أثناء إحدى اللقطات في الشوط الأول، ما أدى إلى سقوط المصور أرضاً، وتدخل الطاقم الطبي لعلاجه، وتزامن الحادث مع حصول خوسانوف على بطاقة صفراء، نتيجة تدخل قوي خلال مجريات المباراة.



وفي الوقت نفسه، تستمر قصة المدرب الفرنسي سيباستيان مينيه في جذب الانتباه، بعدما قاد منتخب هايتي إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، رغم أنه لم يسبق له زيارة البلاد، بسبب الظروف الأمنية، وسبق لمينيه العمل في عدة دول أفريقية، بينها الكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وغينيا الاستوائية، قبل أن يبدأ مغامرته الحالية مع هايتي.



فيما كشفت تقارير صحافية إنجليزية، عن تمكن عدد من المشجعين من دخول ملعب دالاس لمتابعة مباراة إنجلترا وكرواتيا دون تذاكر رسمية، مستغلين ثغرات في الإجراءات التنظيمية عند البوابات. ورغم ذلك، نفى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وجود أدلة تؤكد دخول مشجعين من دون تذاكر صالحة.



أما مباراة التشيك وجنوب أفريقيا، فتسجل حدثاً تاريخياً، بإسناد إدارتها إلى طاقم تحكيم نسائي كامل، بقيادة الأمريكية توري بينسو، وبمساعدة بروك مايو وكاثرين نيسبت، فيما تولت النيكاراغوية مهمة حكم تقنية الفيديو تاتيانا غوزمان.



وتلقى حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، فوزينها، دعماً معنوياً كبيراً، بعدما تم ترتيب سفر والدته إلى الولايات المتحدة، لحضور مباريات المنتخب، عقب تعثرها سابقاً بسبب تكاليف التأشيرة المرتفعة، وأكدت والدته أنها تتطلع لاحتضان ابنها بعد المباراة، ومنحه المزيد من القوة لمواصلة مشواره التاريخي.



وقرر المنتخب المكسيكي إقامة تدريباته خلف أبواب مغلقة، استعداداً لمواجهة كوريا الجنوبية، بعدما أثارت طائرة مسيرة مجهولة الجدل، إثر تحليقها فوق ملعب التدريب المغلق، وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيقاً، بالتعاون مع السلطات المحلية، لمعرفة ملابسات الواقعة.