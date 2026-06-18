الجولة الأولى للمونديال.. أرقام جديدة وتهديف كثيف

شهدت مواجهات الجولة الأولى من كأس العالم 2026 المقامة بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، أرقاماً جديدة بفضل كثافة التهديف، حتى وصل المعدل أكثر من 3 أهداف في المباراة الواحدة، وتميزت الجولة بالأرقام التاريخية في نسخة تشهد لأول مرة مشاركة 48 منتخباً.

ولأول مرة يتم تسجيل 75 هدفاً في الجولة الأولى التي جرت فيها 24 مباراة، بمعدل أهداف 3.13 هدفًا للمباراة الواحدة.

وانتهت 6 مباريات بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 وهي: كندا ضد البوسنة والهرسك، قطر ضد سويسرا، البرازيل ضد المغرب، بلجيكا ضد مصر، السعودية ضد أوروجواي، البرتغال ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية.

فيما انتهت مباراتين بالتعادل 2-2 وهما هولندا ضد اليابان، إيران ضد نيوزيلندا، بينما سيطر التعادل السلبي على مباراة واحدة هي إسبانيا ضد الرأس الأخضر، وتحقق الفوز في 15 مباراة.

ميسي هداف تاريخي

الأرجنتيني ليونيل ميسي بات هداف كأس العالم حتى الآن برصيد 3 أهداف إلى جانب أنه أصبح هداف المسابقة التاريخي بـ 16 هدفًا بالتساوي مع الألماني ميروسلاف كلوزه.

وبعد ميسي في قائمة الهدافين يأتي 7 لاعبين بهدفين وهم هاري كين من إنجلترا وكيليان مبابي من فرنسا وكاي هافيرتز من ألمانيا وإيرلينج هالاند من النرويج والسويدي ياسين العياري والنيوزيلندي إيلجيا جست والأمريكي فلوريان بالوجين.

وعادل الأرجنتيني ليونيل ميسي، رقم كريستيانو رونالدو بالتسجيل في 5 بطولات من خلال تسجيله 3 أهداف في مواجهة الجزائر وانفرد ميسي بلقب بلقب الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ كأس العالم بـ 27 مباراة.

الطرد في الافتتاح فقط

وشهدت الجولة الأولى لكأس العالم 3 حالات طرد كلها جاءت في لقاء الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا، حيث خرج سفيفيلو سيسولي وثيمبا زوان من البافانا بافانا وسيزار مونتيس من التريكلور، بينما أشهرت 52 بطاقة صفراء.

ألمانيا.. أكبر فوز

منتخب ألمانيا انفرد بقائمة الأكثر تسجيلاً في كؤوس العالم بعد سباعية كوراساو ليصل رصيده إلى 239 هدفًا بفارق هدف عن البرازيل، وأكبر فوز في البطولة كان لألمانيا على منتخب كوراساو المشارك لأول مرة في تاريخه بالمسابقة بنتيجة 7-1.

وتعد مباراة ألمانيا ضد كوراساو هي الأعلى تهديفا في الجولة الأولى والمونديال بعدما شهدت 8 أهداف، فيما تعد مباراة إسبانيا ضد الرأس الأخضر هي الأقل بعدما غابت عنها الأهداف.

رونالدو الأكبر عمراً

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أكبر لاعب يشارك في كؤوس العالم بعمر 41 سنة و132 يوماً، فيما يعد حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي ومصري يشارك بالمونديال، حمزة عبد الكريم لاعب النادي الأهلي المعار إلى صفوف برشلونة يبلغ من العمر 18 عاما و165 يوما، ودخل بديلا لمحمد صلاح في الدقيقة 70 خلال لقاء مصر وبلجيكا والذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

مبابي هداف فرنسا

الفرنسي كيليان مبابي بات برصيد 14 هدفاً أكثر لاعبي بلاده عبر التاريخ تسجيلًا للأهداف بـ 58 هدفًا متجاوزًا أوليفيه جيرو، وكذلك بات هداف "الديوك" التاريخي في المونديال بـ 14 هدفًا بفارق هدف عن جست فونتين.

أكبر حارس مرمى

فوزينيا حارس مرمى منتخب كاب فيردي دخل موسوعة جينيس بعمر 40 سنة و12 يومًا بعد لقاء إسبانيا لكونه بات أكبر حارس مرمى يحتفظ بنظافة شباكه في تاريخ كأس العالم وثاني أكبر حارس بعد المصري عصام الحضري يشارك في مباراة بالمونديال.

حكيمي.. أكثر أفريقي مشاركة

حقق أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب وباريس سان جيرمان، رقمًا تاريخياً جديداً، حيث انفرد بلقب أكثر لاعب مغربي مشاركةً في تاريخ كأس العالم، برصيد 11 مباراة.

وشارك حكيمي أمام البرازيل، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة، ليتجاوز زميله الغائب عن هذه البطولة، حكيم زياش (10 مباريات).

مشاركة ولم يقتصر إنجاز ظهير المغرب على الساحة المحلية فقط، إذ تصدر أيضاً قائمة أكثر اللاعبين الأفارقة مشاركةً بعدما عادل رصيد كل من الكاميروني فرانسوا أومام بييك، والغاني أسامواه جيان، بواقع 11 مباراة لكل منهم.

ويواصل حكيمي ترسيخ مكانته كأحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المغربية، بعدما كان عنصراً أساسياً في مشاركات المنتخب في نسخ 2018 و2022 و2026 الحالية، بما في ذلك المشوار التاريخي إلى نصف نهائي مونديال قطر.

4 منتخبات لأول مرة

تشهد نسخة المونديال 2026 مشاركة 4 منتخبات للمرة الأولى وهي الأردن وأوزبكستان وكاب فيردي وكوراساو، وتعرضت 3 منتخبات من الأربعة للخسارة وهي الأردن 1-3 أمام النمسا وأوزبكستان بنفس النتيجة ضد كولومبيا وكوراساو 1-7 أمام ألمانيا، لكن الثلاثي نجح في تسجيل أول هدف بتاريخه في المونديال.

ورغم أن كاب فيردي لم تسجل لكنها الوحيدة بينهم التي حصدت نقطة في مباراتها الأولى بفرض التعادل السلبي على إسبانيا بطلة أوروبا وأحد المرشحين للتتويج باللقب.