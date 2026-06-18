آل عمر ومحمد يوسف يشاركان في إدارة مباراة مصر ونيوزيلندا بالمونديال



تم تكليف حكمنا المونديالي عمر آل علي، حكماً للساحة، ومحمد أحمد يوسف مساعداً له في مباراة منتخبي نيوزلندا ومصر في الساعة الخامسة فجر الاثنين المقبل، ضمن منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم 2026. وستكون المباراة الظهور الأول للحكم الدولي عمر آل علي، وللحكم المساعد محمد أحمد يوسف، والذين تم اختيارهم ضمن طاقم إماراتي للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم الحالية.



ويأتي تعيين عمر آل علي «38 عاماً»، بعد سنوات من إثبات جدارته كواحد من أكثر الحكام موثوقية في آسيا، حيث تخرج من برنامج مشروع المستقبل التابع للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وأدار مباريات في خمس نسخ من دوري أبطال آسيا للنخبة، وثلاث نسخ من كأس الاتحاد الآسيوي سابقاً.



وتشهد مسيرة الحكم، منحنى تصاعدياً مستقراً تميز بإنجازات بارزة خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك ظهوره الأول في كأس آسيا 2023، بينما أدار في وقت لاحق من العام نفسه مباراة الدور ربع النهائي بين إسبانيا وألمانيا في كأس العالم تحت 17 عاماً 2023 في إندونيسيا.



وتجدر الإشارة إلى أن جميع منتخبات المجموعة السابعة تتساوى في رصيد النقاط بنقطة واحدة لكل فريق، بعدما انتهت الجولة الأولى بتعادل مصر مع بلجيكا 1-1، ونيوزيلندا مع إيران 2-2.