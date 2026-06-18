بطاقة صفراء في الدوري الفرنسي تمنع العاجي واهي من مرافقة منتخب بلاده إلى كندا



يغيب المهاجم العاجي إيلي واهي عن مباراة منتخب بلاده السبت مع نظيره الألماني في مونديال 2026 لكرة القدم، لعدم حصوله على تأشيرة دخول إلى كندا التي تستضيف النهائيات مشاركة مع الولايات المتحدة والمكسيك، وفق ما أعلن الخميس اتحاد اللعبة في بلاده.



وبات واهي ثاني لاعب يمنع من الدخول إلى كندا، بعد لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، الملاحق قضائياً بتهم اعتداء في المملكة المتحدة.



وأفاد الاتحاد العاجي بأنه «لم يتم الحصول حتى الآن على التصاريح الإدارية اللازمة لدخوله الأراضي الكندية»، مضيفاً في بيانه أن اللاعب «لن يتمكن من مرافقة بعثة المنتخب إلى كندا»، لخوض مباراته الثانية في المجموعة الخامسة، التي شهدت فوزه افتتاحاً على الإكوادور 1-0، من دون توضيح أسباب رفض منحه تأشيرة الدخول.



وذكرت عدة وسائل إعلام أوروبية، الخميس، أن المهاجم العاجي البالغ 23 عاماً، مشتبه بتورطه في المراهنة على تلقي بطاقة صفراء خلال مباراة في الدوري الفرنسي مع ناديه نيس.



وأعلنت رابطة كرة القدم الاحترافية في فرنسا، الأربعاء، أنها تقدمت بشكوى ضد مجهول، بسبب «وقائع يُحتمل أن تندرج ضمن الفساد الرياضي والاحتيال، في إطار عصابة منظمة».



غير أن الاتحاد العاجي لم يربط بين رفض كندا منحه التأشيرة وهذه القضية، قائلاً «حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد العاجي رسمياً بأي إجراء قضائي أو إداري يتعلق به».



وبذلك، يغيب واهي عن المواجهة المرتقبة أمام ألمانيا، السبت، بعدما شارك أساسياً في فوز بلاده على الإكوادور.



واستدعي واهي للمرة الأولى إلى المنتخب في مارس، بعد تغيير جنسيته الرياضية، علماً بأنه بدأ مسيرته الدولية مع منتخب فرنسا للشباب.



وسيخوض المنتخب العاجي مباراته الأخيرة في المجموعة أمام كوراساو في 25 يونيو في فيلادلفيا الأمريكية، حيث خاض أيضاً مباراته الأولى ضد الإكوادور.