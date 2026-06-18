«اليابانيون يشبهون بعضهم بعضاً»: فان دير فارت يعتذر بعد «وصف عنصري» على التلفزيون الهولندي



قدم اللاعب الدولي الهولندي السابق رافاييل فان دير فارت اعتذاراته عقب «وصف عنصري» مثير للجدل أدلى به خلال ظهوره التلفزيوني، بعدما قال إن «اليابانيين يشبه بعضهم بعضاً»، وذلك خلال تعليقه على مباراة جمعت بين هولندا ومنتخب اليابان (2-2)، ضمن الجولة الأولى من كأس العالم 2026.



وجاءت التصريحات خلال مشاركته في تحليل المباراة عبر قناة هيئة الإذاعة الهولندية، عقب اللقاء الذي شهد هدف التعادل المتأخر الذي سجله دايتشي كامادا، حيث أشار إلى خطأ في الرقابة من المدافع الهولندي ميكي فان دي فين.



وقال فان دير فارت خلال البث المباشر: «إنهم يشبهون بعضهم على أي حال، ربما ظن ذلك»، ما أثار حالة من الاستياء داخل الاستوديو، قبل أن يضيف لاحقاً: «إنها مزحة بالطبع، أخشى ألا أستطيع قول أي شيء بعد الآن».



وبعد موجة من الانتقادات، أصدر اللاعب السابق بياناً أكد فيه أنه لم تكن لديه «أي نية عنصرية أو تمييزية»، معرباً عن أسفه إذا كانت تصريحاته قد أُسيء فهمها أو سببت إزعاجاً، ومشدداً على احترامه للأشخاص من جميع الخلفيات.



غير أن التوضيحات لم تُنهِ الجدل، إذ أدانت منظمة «كيك إت أوت» البريطانية لمكافحة التمييز في كرة القدم التصريحات، ووصفتها بأنها تعكس «صوراً نمطية عنصرية»، مؤكدة أن غياب النية لا يلغي بالضرورة أثر مثل هذه العبارات.



وشددت المنظمة على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المحللين ووسائل الإعلام خلال البطولات الكبرى التي يتابعها مئات الملايين حول العالم، في وقت يستعد فيه المنتخب الهولندي لمباراته المقبلة أمام السويد في 20 يونيو.