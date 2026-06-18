4 محاور تكتيكية حسمت تفوق إنجلترا على كرواتيا



قدم المنتخب الإنجليزي تحت قيادة مدربه توماس توخيل، عرضاً هجومياً لافتاً أمام كرواتيا انتهى بفوز مثير 4-2، في مباراة عكست ملامح مشروع فني جديد أكثر جرأة ووضوحاً مقارنة بالنسخ السابقة من «الأسود الثلاثة».



ورغم نجاح إنجلترا في فرض أسلوبها الهجومي وتسجيل أربعة أهداف، إلا أن المواجهة كشفت في المقابل بعض التوازنات الدفاعية الحساسة، ما منح اللقاء بعداً تكتيكياً غنياً بين الفاعلية الهجومية والهشاشة في التحولات، وذلك من خلال أربعة محاور أساسية لفرض التفوق.



الكرات الثابتة



أثبتت إنجلترا مجدداً أن الكرات الثابتة تمثل أحد أبرز مصادر الخطورة لديها، حيث لعب ديكلان رايس دوراً محورياً في تنفيذ الركلات الركنية بدقة وتنويع واضح، ما أسفر عن أهداف مباشرة عبر التحركات المنظمة داخل منطقة الجزاء، في نموذج يعكس بصمة توخيل التكتيكية في استغلال التفاصيل الصغيرة.



خط الوسط



نجح جود بيلينجهام في تأكيد مكانته كعنصر محوري في منظومة توخيل، ليس فقط بقدرته على الوصول إلى مناطق التسجيل، بل أيضاً بدوره في الربط بين الخطوط، كما برز دور إليوت أندرسون في تسريع التحول الهجومي، ما منح إنجلترا أفضلية في بناء الهجمات وتجاوز التكتل الكرواتي.



الفاعلية الهجومية



رغم القوة الهجومية الواضحة، أظهرت إنجلترا بعض الثغرات في الخط الخلفي، خصوصاً عند فقدان الكرة أو التراجع غير المنظم، واستغلت كرواتيا هذه المساحات لتسجيل هدفين، ما يعكس معضلة التوازن بين الاندفاع الهجومي والحماية الدفاعية.



اندفاع الأظهرة



اعتمد توخيل على أسلوب مرن يتطلب اندفاع الأظهرة والوسط، وهو ما منح الفريق تفوقاً هجومياً، لكنه في الوقت ذاته خلق فراغات دفاعية واضحة، وهذه المعادلة الصعبة بين الضغط العالي والارتداد الدفاعي تبقى التحدي الأبرز أمام إنجلترا في الأدوار المقبلة.

وبينما خرجت إنجلترا بانتصار قوي ومؤشر فني إيجابي، فإن المباراة أكدت أن مشروع توخيل ما زال في مرحلة ضبط التوازن بين القوة الهجومية والانضباط الدفاعي، وهي معادلة قد تحدد مدى قدرة الفريق على المنافسة حتى النهاية.