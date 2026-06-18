منتخب سيدات أمريكا أكبر المستفيدين من تألق منتخب الرجال في المونديال



تشهد مشاركة منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم للرجال في كأس العالم 2026، نظام مكافآت مالي غير مسبوق، يضمن للاعبين عوائد ضخمة بغض النظر عن مدى تقدمهم في البطولة، وذلك وفقاً لاتفاقيات جماعية تاريخية مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.



وبحسب النظام المالي الذي حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يحصل كل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة على 12.5 مليون دولار، تشمل 10 ملايين دولار لمجرد التأهل، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة للتحضيرات، في زيادة واضحة عن النسخ السابقة.



إلى جانب ذلك، يوزع «فيفا» جوائز مالية ضخمة بحسب النتائج، تبدأ من 9 ملايين دولار للمنتخبات التي تودع من دور المجموعات، وتتصاعد تدريجياً حتى تصل إلى 50 مليون دولار للبطل، و33 مليوناً للوصيف، و29 مليوناً لصاحب المركز الثالث.



ووفق الاتفاق المبرم عام 2022 بين الاتحاد الأمريكي واللاعبين، يتم توزيع مكافآت كأس العالم بشكل مشترك بين منتخبي الرجال والسيدات، حيث يحصل الاتحاد على 20%، بينما تقسم النسبة المتبقية 80%، بالتساوي بين لاعبي المنتخبين، بواقع 26 لاعباً للرجال، و26 لاعبة للسيدات.



وهذا يعني أن لاعبي المنتخب الأمريكي سيتقاسمون المكافآت حتى مع لاعبات المنتخب النسائي، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى الاتحادات الوطنية، وحتى في حال الخروج من دور المجموعات، سيحصل كل لاعب على ما يقارب 330 ألف دولار، فيما يرتفع الرقم تدريجياً حسب النتائج.



وتتوزع المكافآت ليحصل كل لاعب حال الخروج من دور الـ32 على نحو 361 ألف دولار، ومن دور الـ16 على حوالي 423 ألف دولار، ومن ربع النهائي نحو 484 ألف دولار، وحال الحصول على المركز الرابع يحصل كل لاعب على أكثر من 600 ألف دولار، وحال إنهاء المونديال في المركز الثاني، ستكون المكافأة حوالي 700 ألف دولار، أما في حالة فوز الولايات المتحدة بكأس العالم، فسيحصل كل لاعب على ما يقارب مليون دولار.



كما يحصل كل لاعب على مكافأة إضافية قدرها 10 آلاف دولار عن كل مباراة ضمن القائمة، ما يضيف نحو 30 ألف دولار خلال دور المجموعات فقط، ويشمل الاتفاق أيضاً تقاسم جزء من عائدات الرعاية وبيع الملابس، حيث يحصل اللاعبون على نسبة تصل إلى 10% من إيرادات الاتحاد إذا تراوحت بين 55 و75 مليون دولار، وترتفع إلى 15% في حال تجاوزت ذلك.



وهذا النظام المالي يجعل المشاركة في مونديال 2026 فرصة استثنائية للعديد من اللاعبين، حيث قد تتضاعف دخولهم السنوية، خصوصاً مع وصول بعضهم إلى مستويات دخل مرتفعة بالفعل في أنديتهم.