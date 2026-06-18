مونديال 2026 .. عالم النجومية يرحب بالمخضرمين والصاعدين

أصبح حارس مرمى الرأس الأخضر البالغ من العمر 40 عاماً نجماً في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، فيما سجل مراهق سنغالي هدفاً في ظهوره الأول بالمونديال.

ويشعر الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 41 عاماً، بخيبة أمل لعدم تمكنه من هز الشباك في تعادل منتخب بلاده 1 - 1 مع منتخب الكونغو الديمقراطية، الأربعاء. وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن رونالدو أصبح أكبر لاعب ميدانيٍ سناً يشارك أساسياً في إحدى مباريات كأس العالم.

وقاد الكرواتي لوكا مودريتش البالغ من العمر 40 عاماً منتخب بلاده لنهائي كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه بدأ بداية متعثرة أمام إنجلترا مساء الأربعاء، عندما تسببت مخالفة ارتكبها في ركلة جزاء سجلها هاري كين. وتم استبدال لاعب خط الوسط المحنك قبل مرور ساعة من اللعب في مباراة خسرها المنتخب الكرواتي 2 - 4 أمام نظيره الإنجليزي.

ويوجد العديد من حراس المرمى الذين يبلغون من العمر 40 عاماً في قوائم المنتخبات المشاركة بكأس العالم، وقد يكون مانويل نوير، حارس مرمى ألمانيا، الأشهر بين هؤلاء، لكن فوزينيا، حارس مرمى الرأس الأخضر، انضم لقائمة الأسماء اللامعة.

ولعب هذا الحارس المغمور دوراً محورياً في تعادل تاريخي لمنتخب الرأس الأخضر، الذي يشارك لأول مرة في المونديال، مع المنتخب الإسباني (بطل أوروبا) بدون أهداف، وتأمل والدته في حضور مباراة الفريق القادمة مساء الأحد ضد أوروغواي في ميامي، ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

ويتمتع الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سيبلغ 39 عاماً الأسبوع المقبل، بحيوية لافتة، وقد تألق في مباراة منتخب بلاده الافتتاحية بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في مرمى الجزائر.

النجوم الصاعدة

حظي جيلبرتو مورا، لاعب منتخب المكسيك الشاب، بتشجيع حار من جماهيره عند دخوله كبديل في الشوط الثاني من المباراة التي شهدت فوز أصحاب الأرض 2 – 0 على جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية للمونديال.

ويلعب لاعب الوسط الصاعد البالغ من العمر 17 عاماً، وهو أصغر لاعبٍ في قوائم المنتخبات المشاركة بكأس العالم 2026، مع نادي تيخوانا بالدوري المكسيكي الممتاز، وتتابعه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى. وبلا شك، ستكون الأضواء مسلطةً على مورا خلال لقاء المكسيك القادم في المونديال أمام منتخب كوريا الجنوبية، في مدينة جوادالاخارا.

من جانبه، أحدث إبراهيم مباي، مهاجم منتخب السنغال، تأثيراً فورياً في أول ظهور له بكأس العالم. وشارك مباي، المولود في فرنسا والبالغ من العمر 18 عاماً، في الدقيقة 75 من عمر مباراة فريقه منتخب السنغال ضد فرنسا في المجموعة التاسعة، وسجل هدفاً في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة التي خسرها منتخب (أسود التيرانغا) 1 - 3 أمام كيليان مبابي ورفاقه.

ويلتقي منتخب السنغال مع نظيره النرويجي مساء الاثنين المقبل بالتوقيت المحلي، حيث يتعين عليه الفوز للحفاظ على آماله في التأهل للأدوار الإقصائية.

كما برز أيوب بوعدي البالغ من العمر 18 عاماً في خط وسط المغرب خلال تعادله 1 - 1 مع البرازيل في المجموعة الثالثة، حيث لعب النجم الواعد لمنتخب فرنسا للشباب، لكنه انتقل إلى المغرب قبل انطلاق كأس العالم مباشرةً.

وشارك المهاجم المصري اليافع حمزة عبد الكريم البالغ من العمر 18 عاماً، كبديلٍ في تعادل منتخب (الفراعنة) 1 - 1 مع منتخب بلجيكا بالمجموعة السابعة، حيث نزل بدلاً من محمد صلاح، قائد الفريق، في الدقيقة 76.