كأس العالم 2026 .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تتواصل الإثارة في بطولة كأس العالم FIFA World Cup 2026، مع انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، والتي تشهد اليوم الخميس مجموعة من المواجهات القوية والحاسمة التي تترقبها جماهير كرة القدم حول العالم، في ظل اشتداد الصراع على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

وتكتسب مباريات الجولة الثانية أهمية كبيرة في مشوار المنتخبات، إذ تمثل محطة مفصلية في تحديد ملامح المتأهلين، حيث تسعى المنتخبات التي حققت نتائج إيجابية في الجولة الأولى إلى تعزيز موقعها، فيما تدخل منتخبات أخرى تحت ضغط تصحيح المسار وتجنب الحسابات المعقدة قبل الجولة الأخيرة.

وتشهد مباريات اليوم أربع مواجهات مرتقبة تجمع منتخبات من قارات مختلفة، ما يضيف تنوعا فنيا كبيرا ويزيد من حدة التنافس داخل المستطيل الأخضر.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

مباراة التشيك (Czechia) ضد جنوب أفريقيا (South Africa)، عند الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports MAX 1

مباراة سويسرا (Switzerland) ضد البوسنة والهرسك (Bosnia and Herzegovina)، عند الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports MAX 2

مباراة كندا (Canada) ضد قطر (Qatar)، عند الساعة 2 بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports HD

مباراة المكسيك (Mexico) ضد كوريا الجنوبية (South Korea)، عند الساعة 5 فجر الجمعة بتوقيت الإمارات، على قناة beIN Sports MAX 1

وتُعد هذه الجولة من أكثر المراحل حساسية في دور المجموعات، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع نسق المنافسة من جميع المنتخبات، في ظل السعي لحسم التأهل مبكرًا أو الإبقاء على الحظوظ قائمة حتى الجولة الثالثة والأخيرة.