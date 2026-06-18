حصاد المونديال.. البرتغال تتعثر وإنجلترا تستعرض عضلاتها برباعية

تعادل منتخبنا البرتغال والكونغو الديمقراطية 1-1 في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء في ملعب هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر.

افتتح منتخب البرتغال التسجيل مبكرا عبر جواو نيفيز (ق6)، وتعادل يوان ويسا للكونفو (ق 45+5).

فيما استهل منتخب إنجلترا مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بالفوز على نظيره الكرواتي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت على استاد دالاس ضمن منافسات المجموعة الـ 12.

انتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2 حيث تقدم المنتخب الإنجليزي عبر هاري كين من ركلة جزاء في الدقيقة 12، قبل أن يدرك مارتن باتورينا التعادل لكرواتيا في الدقيقة 36، وعاد كين ليمنح إنجلترا التقدم مجدداً بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 42، لكن بيتار موسى أعاد المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل للكروات في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول (45+5).

ومع انطلاق الشوط الثاني، سجل جود بيلينغهام الهدف الثالث لإنجلترا في الدقيقة 46، قبل أن يؤكد ماركوس راشفورد الفوز بإحرازه الهدف الرابع في الدقيقة 85.

وفاز منتخب غانا على نظيره البنمي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت في تورونتو ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية عشرة.

وسجل كاليب يرينكي هدف غانا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وبهذه النتيجة، حصد منتخب غانا أول ثلاث نقاط له في البطولة، ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب إنجلترا المتصدر، المتساوي معه في الرصيد ذاته، وذلك عقب فوزه بنتيجة 4-2 على منتخب كرواتيا، الذي يتذيل الترتيب من دون نقاط.

وفازت كولومبيا على أوزبكستان التي تشارك للمرة الأولى في كأس العالم لكرة القدم بنتيجة 3-1 الأربعاء، بفضل أداء ملهم من لويس دياز على ملعب "أستيكا" ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة.

وتقدم الكولومبيون عبر دانييل مونيوس الذي سدد كرة طائرة إثر تمريرة رائعة من دياز بعد 40 دقيقة، قبل أن يعادل عبوسبيك فايزوللاييف (60)، ثم استعاد دياز التقدم (65) قبل أن يحسم البديل خامينتون كامباس النتيجة في الثواني الأخيرة.

وتصدرت كولومبيا التي غابت عن نهائيات 2022، المجموعة، بعد تعادل البرتغال مع الكونغو الديموقراطية 1-1 في وقت سابق.