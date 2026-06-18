كولومبيا تتجاوز أوزبكستان بثلاثية في ختام الجولة الأولى للمونديال

تصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة الحادية عشرة بعد حصوله على نقاط مباراته أمام أوزبكستان كاملة، بالفوز 3-1، في مباراتهما على إستاديو مكسيكو سيتي في ختام الجولة الأولى لكأس العالم 2026.

وتعتلي كولومبيا قمة مجموعتها برصيد 3 نقاط، وبفارق نقطتين عن كل من البرتغال والكونغو الديمقراطية في المركز الثاني، بعدما انتهت مباراتهما بالتعادل 1-1، فيما حلت أوزبكستان في المركز الرابع الأخير دون نقاط.

وأنهى المنتخب الكولومبي الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل أمام أوزبكستان، في مباراة شهدت تفوقاً نسبياً لـ«لوس كافيتيروس» على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 40 عبر دانيال مونيوز، الذي استغل تمريرة مميزة من لويس دياز داخل منطقة الجزاء، ليحول الكرة بقوة وذكاء إلى الشباك، ويمنح منتخب بلاده الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وكان لويس دياز أبرز لاعبي كولومبيا خلال الشوط، بعدما شكل خطورة متواصلة على الدفاع الأوزبكي، وكاد أن يسجل بنفسه في الدقيقة 32 عندما سدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن بعد تمريرة بينية من جون أرياس.

كما هدد جيمس رودريغيز مرمى أوزبكستان في أكثر من مناسبة، أبرزها في الدقيقة 45 عندما أجبر الحارس أوتكير يوسوبوف على التدخل ببراعة للحفاظ على حظوظ فريقه في اللقاء.

وفي المقابل، حاول المنتخب الأوزبكي الوصول إلى مرمى كولومبيا عبر تحركات إلدور شومورودوف وعبوسبك فايزولاييف، إلا أن محاولاته افتقدت اللمسة الأخيرة، بينما جاءت أخطر فرصه من تسديدة بخروز كريموف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، لكنها مرت بجوار القائم، لتنهي كولومبيا الشوط الأول متفوقة بهدف دون مقابل.

ومع بداية الشوط الثاني، دخل المنتخب الأوزبكي بصورة أكثر جرأة، ونجح في إدراك التعادل عند الدقيقة 60 عبر عباسبيك فايزولاييف، الذي تابع كرة داخل منطقة الجزاء مرتدة من يد الحارس والقائم الأيسر، وأسكنها الشباك برأسية قريبة، بعد دقائق من تصدٍ مميز للحارس الكولومبي كاميلو فارغاس أمام محاولة خطيرة من إلدور شومورودوف.

ولكن الرد الكولومبي لم يتأخر كثيراً، إذ أعاد لويس دياز التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة 65، بعدما استغل تمريرة من غوستافو بويرتا، وسدد كرة أرضية استقرت في الزاوية اليمنى للمرمى، مانحاً فريقه هدف التقدم.

وفي الدقائق الأخيرة، ضغط المنتخب الأوزبكي بحثاً عن التعادل، وكاد أن يصل إلى مبتغاه عبر عدة محاولات، أبرزها تسديدة دوستونبيك خامداموف التي تم التصدي لها.

فيما حافظ الدفاع الكولومبي على تماسكه، ونجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، برأسية قوية من جامينتون كامباز، ليخرج الفريق بنقاط المباراة كاملة، ويعتلي الصدارة مع نهاية الجولة الأولى.