رسالة مؤثرة تلهب مشاعر الأفيال في ملاعب المونديال

شهدت أروقة معسكر منتخب ساحل العاج المشارك في نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2026 قصة إنسانية بالغة التأثر والعمق، جسدت الوجه الآخر للحياة المهنية لنجوم كرة القدم خلف أضواء الملاعب وصخب المنافسات العالمية؛ إذ حظيت التفاصيل المحيطة بالمهاجم الإيفواري الشاب يان ديوماندي بتفاعل واسع النطاق في الأوساط الرياضية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد الكشف عن رسالة شخصية ومؤثرة للغاية كتبها اللاعب ليرثي ويخاطب فيها شقيقته الراحلة بمناسبة خوضه غمار المونديال الأكبر في التاريخ على أراضي أمريكا الشمالية.

وجاءت الوثيقة الإنسانية لتكشف عن حجم الضغوط النفسية والوجدانية الهائلة التي يعيشها اللاعب الشاب؛ فبالرغم من الصلابة البدنية والقتالية العالية التي يظهرها يان ديوماندي على المستطيل الأخضر رفقة "الأفيال"، إلا أن كواليس المعسكر أكدت أنه لم يتمكن من قراءة تلك الكلمات بنفسه أو حبس دموعه نظراً لثقل الفقد وصعوبة الموقف الإنساني، حيث تضمنت الرسالة الطويلة تفاصيل عاطفية رثى فيها شقيقته التي كانت تمثل له السند والداعم الأول في مسيرته الكروية الشاقة منذ أن كان ناشئاً في أزقة أبيدجان وحتى وصوله إلى مصاف النجومية العالمية واللعب في المونديال، معبراً عن أسفه الشديد لغيابها عن المشهد الأهم في حياته المهنية وعدم تمكنها من رؤيته وهو يرتدي قميص وطنه في المحفل العالمي الكبير.

ولم تقف أصداء هذه القصة عند حدود التأثر العاطفي الداخلي، بل تحولت إلى مصدر إلهام حقيقي داخل معسكر المنتخب الإيفواري الذي يخوض منافسات شرسة في المجموعة الخامسة بالمونديال، حيث أظهر زملائه في الفريق وفي مقدمتهم النجم أماد ديالو وسيكو فوفانا تضامناً استثنائياً مع المهاجم الشاب، معتبرين أن مثل هذه التضحيات الإنسانية والآلام الشخصية تصهر عزيمة المجموعة وتمنح اللاعبين دافعاً معنوياً مضاعفاً لتقديم أفضل ما لديهم على أرضية الميدان تكريماً للأرواح الغائبة، وهو ما تجلى بوضوح في الروح القتالية العالية التي خاض بها الأفيال مباراتهم الأخيرة المقاومة في الأراضي الأمريكية، لتثبت اللقطة مجدداً أن بطولة كأس العالم ليست مجرد صراع تقني وتكتيكي على النقاط، بل هي مسرح إنساني تتشابك فيه مشاعر الفرح، والفقد، والكبرياء الوطني.