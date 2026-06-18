الصحف البريطانية تتغنى بملحمة كين المونديالية

احتفت الصحافة الإنجليزية الصادرة اليوم بالفوز الثمين والمستحق الذي حققه المنتخب الإنجليزي على نظيره الكرواتي، في مواجهة مفصلية حسمت الكثير من الحسابات الفنية، مسلطة الضوء بشكل خاص على الدور القيادي والمحوري للمهاجم المخضرم هاري كين الذي قاد الخط الأمامي لـ "الأسود الثلاثة" باقتدار، وصنع الفارق بتحركاته الذكية ومساهمته المباشرة في حسم نقاط المباراة لصالح الإنجليز، لتعيد وسائل الإعلام البريطانية إبراز قيمته الفنية كأحد الركائز الأساسية التي لا غنى عنها في التشكيلة الوطنية خلال المواعيد الكبرى.

وجاءت صحيفة "ذا تايمز" العريقة لتصف الأداء الإنجليزي بالصلب والمتزن تكتيكياً، مؤكدة في تحليلها للمباراة أن هاري كين قدم درساً في كيفية قيادة الهجوم تحت الضغط، حيث لم يقتصر دوره على التهديف أو التواجد داخل منطقة الجزاء بل كان بمثابة المحطة المرجعية التي بنى عليها المدرب خطته الهجومية، مشيرة إلى أن حنكة كين وخبرته الطويلة في الملاعب الدولية كانت المفتاح الأساسي لتفكيك الدفاعات الكرواتية الصعبة ومنح زملائه المساحات اللازمة للتحرك وبسط السيطرة على مجريات اللقاء.

من جانبها، ركزت صحيفة "ديلي تليغراف" على الفاعلية الهجومية المطلقة للمهاجم الإنجليزي، واصفة نجاحاته المستمرة بأنها الصمام الأمان الذي يمنح بريطانيا التفوق دائماً في الأوقات الحسم، وأوضحت الصحيفة في تقريرها الرياضي أن كين أثبت مجدداً أنه المهاجم المتكامل الذي يجمع بين الحس التهديفي العالي والقدرة الفائقة على صناعة اللعب والارتداد الدفاعي عند الحاجة، معتبرة أن الفوز على منافس عنيد بحجم كرواتيا يبعث برسالة قوية لجميع المنافسين حول جاهزية المنتخب الإنجليزي للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف المرسومة.

وفي السياق ذاته، أفردت صحيفة "الجارديان" مساحة واسعة للإشادة بالعبقرية التكتيكية لهاري كين، موضحة أنه نجح في فرض أسلوبه ورقابته الذهنية على مدافعي كرواتيا طوال تسعين دقيقة، وذكرت الصحيفة أن التناغم الكبير الذي أظهره كين مع خط الوسط الشاب كان المحرك الرئيسي للهجمات الإنجليزية المرتدة والسريعة، معتبرة أن هذا الفوز لا يمثل مجرد ثلاث نقاط في مشوار البطولة بل خطوة معنوية هائلة تؤكد نضج المجموعة وقدرتها على تجاوز العقبات الصعبة بفضل القيادة الحكيمة لهدافها التاريخي داخل أرضية الميدان.