قميص 58 يخلد إنجاز مبابي التاريخي مع فرنسا

احتفل منتخب فرنسا بالإنجاز التاريخي لقائده كيليان مبابي، بعدما منحه قميصًا خاصًا يحمل الرقم 58، احتفاءً بوصوله إلى صدارة قائمة هدافي «الديوك» عبر التاريخ خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب فرنسا عبر منصة «إكس» صورًا للمدرب ديدييه ديشامب وهو يسلم مبابي القميص الخاص داخل معسكر الفريق في الولايات المتحدة، حيث يشير الرقم إلى عدد أهداف مهاجم ريال مدريد مع منتخب بلاده.

وسجل مبابي هدفين في فوز فرنسا على السنغال بنتيجة 3-1، ضمن منافسات المجموعة التاسعة بكأس العالم 2026، التي تضم أيضًا منتخبي العراق والنرويج، ليصل إلى الهدف رقم 58 بقميص المنتخب الفرنسي.

ونشر قائد فرنسا رسالة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» بدأها بالرقم «58» مع رمز التاج الذهبي، وكتب: «فخور بأنني أصبحت الهداف التاريخي لمنتخبنا، في بلد مر عليها العديد من اللاعبين العظماء».

وأضاف مبابي: «أشكر جميع زملائي في الفريق والجهاز الفني، والاتحاد الفرنسي لكرة القدم على ثقتهم بي منذ بداية المشوار»، قبل أن يختتم رسالته: «شكرًا على دعمكم، سنواصل المشوار معًا، أمامنا الكثير لتحقيقه».

وانفرد مبابي بصدارة ترتيب هدافي منتخب فرنسا عبر التاريخ بعدما تجاوز زميله السابق أوليفييه جيرو، مهاجم ليل الفرنسي، الذي توقف رصيده عند 57 هدفًا قبل اعتزاله اللعب دوليًا عام 2025.

وبدأ مبابي، البالغ من العمر 27 عامًا، مسيرته مع منتخب فرنسا عام 2017، وحقق مع «الديوك» لقب كأس العالم 2018 ودوري أمم أوروبا 2019، إلى جانب الحصول على فضية كأس العالم 2022 وبرونزية دوري الأمم الأوروبية 2025.

وواصل مبابي تقدمه في سجلات كأس العالم بعدما رفع رصيده إلى 14 هدفًا، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا في البطولة متجاوزًا جوست فونتين، صاحب الـ 13 هدفًا.

وتساوى مهاجم ريال مدريد مع أسطورة ألمانيا جيرد مولر برصيد 14 هدفًا في كأس العالم، وأصبح على بعد هدفين من صدارة ترتيب هدافي البطولة عبر التاريخ، التي يتقاسمها الألماني ميروسلاف كلوزه والأرجنتيني ليونيل ميسي.