الصراع مستمر بين الأسطورتين.. رونالدو ينضم إلى ميسي ويحقق رقماً تاريخياً في كأس العالم

كتب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، تاريخاً جديداً في مسيرته الكروية بعدما أصبح ثاني لاعب في تاريخ كأس العالم يشارك في 6 نسخ مختلفة، وذلك بعد مشاركته مع منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية مساء الأربعاء.

والتحق رونالدو بالأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل بدوره ظهوره السادس في كأس العالم بمشاركته في مباراة الجزائر، وبات رونالدو وميسي الثنائي الوحيد الذي لعب في 6 نسخ من كأس العالم، وهي نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026.

وحملت مباراة الكونغو الديمقراطية الرقم 23 لقائد البرتغال في كأس العالم، الذي سجل 8 أهداف، وفي حال نجح في التسجيل في مونديال 2026، سيكون رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 6 نسخ مختلفة، لكنه لا يزال يطارد اللقب المونديالي الأول في مسيرته، بعدما ظل الكأس العالمية أبرز لقب غائب عن خزائنه مع المنتخب.