الكونغو الديمقراطية تتعادل مع البرتغال في المونديال

تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الحادية عشرة في نهائيات كأس العالم 2026 المقامة حالياً في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وافتتح جواو نيفيز التسجيل للبرتغال مبكراً في الدقيقة السادسة، قبل أن يدرك يوان ويسا التعادل للكونغو الديمقراطية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول «45+5».

ودخل المنتخب البرتغالي المواجهة بقوة، فارضاً أفضليته منذ الدقائق الأولى، ونجح في ترجمة بدايته المثالية عندما ارتقى جواو نيفيز لكرة عرضية متقنة من بيدرو نيتو وحولها برأسه إلى الشباك مانحاً التقدم لمنتخب بلاده.

وحاولت الكونغو الديمقراطية الرد سريعاً عبر ويسا الذي سدد كرة مرت بمحاذاة القائم في الدقيقة 11، قبل أن يحصل «الفهود» على عدة كرات ثابتة وأركان شكلت بعض الخطورة على دفاع البرتغال.

وكاد سيدريك باكامبو أن يعيد فريقه إلى أجواء اللقاء، لكن محاولته اصطدمت بالدفاع، فيما اضطر الحارس ديوغو كوستا إلى التدخل ببراعة للتصدي لتسديدة قوية من إيدو كاييمبي في الدقيقة 33.

في المقابل، واصل المنتخب البرتغالي تهديد مرمى منافسه عبر تحركات برونو فرنانديز وجواو نيفيز وبيدرو نيتو، إلا أن الدفاع الكونغولي نجح في الحد من خطورتهم خلال معظم فترات الشوط الأول.

وعندما كانت البرتغال في طريقها لإنهاء النصف الأول متقدمة بهدف نظيف، كثف الفهود ضغطهم في الدقائق الأخيرة. وبعد ركلتي ركنية متتاليتين، وصلت الكرة إلى آرثر ماسواكو الذي أرسل عرضية متقنة حولها ويسا برأسه من مسافة قريبة إلى الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، معيداً المباراة إلى نقطة البداية.

ومع انطلاق الشوط الثاني، أجرى المدرب البرتغالي تعديلاً هجومياً بإشراك فرانسيسكو كونسيساو بدلاً من برناردو سيلفا، سعياً لاستعادة التقدم، بينما اعتمد المنتخب الكونغولي على التنظيم الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة.

وشهدت الدقائق اللاحقة محاولات متبادلة، أبرزها رأسية ستيف كابوادي التي مرت بجوار المرمى البرتغالي في الدقيقة 63، قبل أن يهدد كريستيانو رونالدو مرمى الفهود في مناسبتين متقاربتين، حيث أخطأ الهدف بفارق بسيط في الدقيقتين 68 و74 بعد تمريرتين من كونسيساو.

كما أضاع باكامبو فرصة للكونغو الديمقراطية إثر هجمة مرتدة سريعة عندما سدد فوق العارضة في الدقيقة 77، فيما واصل المنتخب البرتغالي ضغطه خلال الدقائق الأخيرة مستفيداً من دخول رافائيل لياو وغونسالو راموس.

ورغم الاستحواذ البرتغالي ومحاولات رونالدو وبرونو فرنانديز وكونسيساو، صمد دفاع الكونغو الديمقراطية حتى صافرة النهاية، بينما تلقى نيلسون سيميدو بطاقة صفراء في الدقيقة 88 إثر تدخله على ويسا.

وفي الوقت بدل الضائع، مرت تسديدة برونو فرنانديز من خارج المنطقة بجوار القائم، لتضيع آخر فرص البرتغال في خطف الفوز.

وبهذا التعادل، حصد كل منتخب نقطة واحدة في مستهل مشواره ضمن المجموعة الحادية عشرة، في نتيجة أكدت صعوبة المنافسة ومنحت الكونغو الديمقراطية دفعة معنوية كبيرة بعد عودتها المتأخرة أمام أحد أبرز المرشحين للتأهل وانتزعت أول نقطة في تاريخها في كأس العالم.