الكونغولي ويسا يسجل أول أهداف بلاده في تاريخ كأس العالم

دخل المهاجم الكونغولي يوان ويسا تاريخ كرة القدم في بلاده بعدما سجل أول هدف لجمهورية الكونغو الديمقراطية في نهائيات كأس العالم، حين أدرك التعادل لمنتخبه في الشوط الأول أمام البرتغال 1-1 ضمن منافسات المجموعة 11 في مونديال 2026.



وجاء هدف ويسا برأسية من مسافة قريبة جداً استقرت في الزاوية العليا اليسرى للمرمى، إثر عرضية متقنة من آرثر ماسواكو بعد ركلة ركنية، ليمنح منتخب بلاده التعادل مع نهاية الشوط الأول.



ويحمل الهدف أهمية تاريخية لمنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يشارك في كأس العالم للمرة الثانية فقط، بعد ظهوره الأول عام 1974 تحت اسم زائير، عندما خرج من البطولة من دون تسجيل أي هدف. وبصم ويسا بذلك على لحظة تاريخية في سجل الكرة الكونغولية، واضعاً اسم بلاده للمرة الأولى على لائحة هدافي نهائيات كأس العالم.