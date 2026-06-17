5 لحظات صنعت مجد الكرة الأرجنتينية



يعد تاريخ الأرجنتين في كأس العالم واحداً من أكثر السرديات ثراء وإثارة في كرة القدم العالمية، حيث تمتزج فيه لحظات المجد الخالد بالدراما والجدل، في رحلة امتدت لعقود، وصنعت هوية كروية استثنائية.

ومنذ تتويجها في 1978 و1986 و2022، مروراً بمدرستها، التي أنجبت أسطورتين بحجم دييغو أرماندو مارادونا، وليونيل ميسي، لم تكن قصة الأرجنتين مجرد ألقاب، بل سلسلة من اللحظات الفارقة التي أعادت تعريف معنى البطولة، وأبرزها 5 لحظات مهمة في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وتظهر هذه اللحظات أن الأرجنتين في كأس العالم ليست مجرد سجل بطولات، بل قصة هوية كروية تتقاطع فيها العبقرية الفردية مع القرارات المصيرية والدراما التاريخية، ليبقى «التانغو» واحدة من أكثر الأمم تأثيراً في ذاكرة البطولة.



ستابيلي والعارضة

في النسخة الأولى من كأس العالم 1930، كانت الأرجنتين على بعد خطوة من المجد، حين سدد غييرمو ستابيلي كرة ارتطمت بالعارضة في الدقائق الحاسمة من النهائي أمام أوروغواي.

وتلك اللحظة لم تكن مجرد فرصة ضائعة، بل بداية سردية طويلة عن منتخب يملك الموهبة لكنه يصطدم أحياناً بحدود اللحظة الحاسمة، قبل أن يخسر اللقب في النهاية.



صدمة كرويف

خرجت الأرجنتين من مواجهة هولندا بقيادة يوهان كرويف بخسارة قاسية 4-0، في واحدة من أكثر لحظات البطولة تأثيراً على مسارها في مونديال 1974.

وتلك الهزيمة لم تكن مجرد نتيجة، بل نقطة تحول دفعت الاتحاد الأرجنتيني لإعادة بناء منظومة كرة القدم، وتعيين سيزار لويس مينوتي، إيذاناً بولادة مرحلة جديدة.



استبعاد مارادونا

رغم أنه منح دييغو مارادونا أول ظهور دولي، اتخذ مينوتي قراراً صادماً باستبعاده من قائمة مونديال 1978 على أرض الأرجنتين.

والقرار أثار جدلاً واسعاً، لكنه انتهى بأكبر مكسب ممكن، وهو التتويج باللقب الأول في تاريخ البلاد، بقيادة ماريو كيمبس، في تأكيد على أن بعض القرارات الصعبة تصنع الفرق.



اليد والعبقرية

في مونديال المكسيك 1986، كتب مارادونا الفصل الأكثر شهرة في تاريخ البطولة، بتسجيل هدف باليد أمام إنجلترا، ثم هدفه الأسطوري بعد مراوغة نصف الفريق، وشكلا معاً ثنائية لا تتكرر، ما بين جدل أخلاقي وعبقرية كروية في مباراة واحدة، وانتهت بتتويج الأرجنتين باللقب الثاني.



تصدي مارتينيز

في نهائي درامي أمام فرنسا بمونديال قطر 2022، لم يكن المجد لميسي وحده، بل أيضاً لإيميليانو مارتينيز الذي أنقذ فرصة محققة في الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي أمام راندال كولو مواني، ليبقي الأرجنتين على قيد الحياة قبل ركلات الترجيح التي منحتها اللقب الثالث.