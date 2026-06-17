ثعبان "الرأس النحاسي" يربك حسابات المنتخب الألماني

كشف قائد المنتخب الألماني لكرة القدم، جوشوا كيميش، عن واقعة معتادة خلال المونديال حيث شهد معسكر “المانشافت” في مدينة وينستون-سالم بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، العثور على ثعبان سام داخل مقر الإقامة التدريبي للفريق خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026.

وقال كيميش في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية إن اللاعبين شاهدوا ثعباناً بالقرب من المعسكر، وتم إبلاغهم لاحقاً بأنه من الأنواع السامة، مضيفاً: "إذا تعرضت للدغة فعليك الذهاب إلى المستشفى. لا أعتقد أن الأمر يؤدي إلى الوفاة، لكنه بالتأكيد خطير".

وأضاف قائد المنتخب الألماني أن الجهاز الفني نبه اللاعبين إلى ضرورة توخي الحذر داخل محيط المعسكر، مشيراً إلى أن احتمال لمس الثعبان عن غير قصد قد يؤدي إلى عواقب خطيرة، قائلاً: "لهذا نحاول أن نكون أكثر حذراً عند التعامل مع البيئة المحيطة".

ووفقاً لتقارير محلية، فإن الثعبان الذي ظهر داخل مقر إقامة المنتخب يُعتقد أنه من نوع "الرأس النحاسي" (Copperhead)، وهو من أكثر أنواع الثعابين السامة شيوعاً في ولاية نورث كارولاينا. وتشير بيانات لجنة الحياة البرية في الولاية إلى أن هذا النوع مسؤول عن نحو 90% من حالات لدغات الثعابين السامة في المنطقة.

ورغم أن هذه اللدغات قد تكون مؤلمة، فإنها لا تُعد عادة مهددة للحياة، إلا أن السلطات المختصة تحذر من الاقتراب منها أو محاولة التعامل معها، مؤكدة ضرورة تركها دون إزعاج.

على الصعيد الرياضي، كان المنتخب الألماني قد استهل مشواره في البطولة بانتصار كبير على منتخب كوراساو بنتيجة 7-1 في مدينة هيوستن الأمريكية، وهو ما قرّبه بشكل كبير من ضمان التأهل إلى الدور التالي من البطولة، الأمر الذي ساهم في هدوء الأجواء الإعلامية داخل المعسكر خلال الأيام الأخيرة.

وفي ظل هذا الهدوء، تحدث كيميش أيضاً عن بعض التفاصيل اليومية في المعسكر، من بينها اهتمامه بالنباتات المحلية، مشيراً إلى أن أشجار الماغنوليا في الولايات المتحدة أكبر حجماً وأكثر ازدهاراً مقارنة بنظيرتها في ألمانيا، وتزهر بوتيرة أكثر انتظاماً.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب الألماني سبق أن واجه ظروفاً بيئية غير اعتيادية خلال بطولة أمم أوروبا 2024 التي استضافتها ألمانيا، حيث تعرض مقر تدريبه في مدينة هرتسوغيناوراخ لهجوم واسع من أسراب البعوض نتيجة الفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وغياب الرياح، ما أدى إلى انتشار الحشرات بشكل غير مسبوق.

وأفادت تقارير حينها بأن نقص وسائل طرد البعوض في الأسواق المحلية زاد من صعوبة الوضع، ما دفع القائمين على المعسكر إلى استخدام أبخرة الكاكاو في محاولة لطرد الحشرات، إلا أن الرائحة القوية أجبرت اللاعبين والطاقم الفني على قضاء معظم أوقاتهم داخل المباني لتجنب البعوض.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب الألماني استعداداته لمباراته المقبلة أمام منتخب كوت ديفوار، المقررة في مدينة تورونتو الكندية ضمن منافسات كأس العالم.