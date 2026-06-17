يزن العرب: فخورون بأداء منتخب الأردن رغم الخسارة



أكد يزن العرب، لاعب المنتخب الأردني، أن الخسارة أمام النمسا 1-3، في مستهل مشوارهم بكأس العالم 2026 لا تقلل من قيمة الأداء الذي قدمه الفريق، مشيراً إلى أن «النشامى» كانوا نداً قوياً لمنافس يملك خبرات كبيرة على الساحة الأوروبية.



وأوضح أن المنتخب الأردني قدم مباراة كبيرة في فترات عديدة من اللقاء، وصنع فرصاً كانت كفيلة بتغيير النتيجة لو تم استغلالها بالشكل الأمثل، مؤكداً أن بعض التفاصيل الصغيرة كانت العامل الحاسم في حسم المواجهة لصالح المنتخب النمساوي.



وأشار إلى أن استقبال هدفين من كرات ثابتة أو مواقف مشابهة يؤكد أهمية العمل على معالجة هذه الجزئيات خلال الفترة المقبلة، استعداداً للمباراتين المتبقيتين في دور المجموعات.



وقال إن المشاركة في كأس العالم تمثل حلماً تحقق بعد سنوات طويلة من العمل والاجتهاد، معرباً عن فخرهم بخوض أول مباراة للأردن في تاريخ البطولة العالمية.



وأضاف أن الحضور الجماهيري الأردني الكبير منحه وزملاءه شعوراً وكأنهم يلعبون على أرضهم وبين جماهيرهم، مؤكداً أن الدعم الجماهيري كان دافعاً أساسياً لتقديم أقصى ما لديهم طوال دقائق المباراة.



وأشار إلى أن الفوارق في الخبرة الدولية والجاهزية البدنية ظهرت في بعض مراحل اللقاء، خصوصاً أمام منتخب يضم عدداً من اللاعبين أصحاب التجارب الكبيرة في الدوريات الأوروبية، مؤكداً أن المنتخب الأردني أثبت قدرته على المنافسة ومجاراة خصمه لفترات طويلة.



واختتم يزن العرب رسالته بتوجيه الشكر إلى الجماهير الأردنية على الدعم والمؤازرة، مؤكداً أن الفريق سيواصل القتال في المباراتين المقبلتين، وسيبذل كل ما لديه لتحقيق نتائج إيجابية تليق بطموحات الكرة الأردنية في أول ظهور لها على مسرح كأس العالم.



يذكر أن يزن العرب، سجل الهدف الثاني من رأسية لمنتخب النمسا في مرماه بالخطأ، في الوقت الذي كانت فيه النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بنتيجة 1-1.