حصاد المونديال.. فرنسا تعلن عن نفسها ونتائج مخيبة للعرب

شهدت مباريات اليوم السابع في بطولة كأس العالم 2027 لكرة القدم نتائج بارزة، كان أبرزها الظهور القوي للمنتخب الفرنسي، إلى جانب سلسلة من النتائج المخيبة للمنتخبات العربية المشاركة.

فرنسا وحضور قوي

قدمت فرنسا مباراة ذات وجهين أمام السنغال انتهت بفوزها 3-1، في مواجهة كشفت بوضوح عن فارق كبير بين شوط أول اتسم بالتعثر وغياب الفعالية، وشوط ثانٍ حسمته الجودة الفردية والانفجار الهجومي.

في الشوط الأول، بدا المنتخب الفرنسي دون فعالية رغم امتلاكه استحواذاً نسبياً على الكرة، لكنه لم ينجح في تحويل هذا التفوق الرقمي إلى فرص حقيقية، ولم يسجل أي تسديدة على المرمى، ما يعكس غياب الحلول الهجومية والبطء في بناء اللعب.

في المقابل، ظهرت السنغال بصورة أكثر خطورة وتنظيماً، حيث اعتمدت على الهجمات المرتدة السريعة، ونجحت في الوصول إلى مناطق الخطر أكثر من مرة.

وكانت المعركة في وسط الملعب قوية وتكتيكية، مع أفضلية واضحة للسنغال من حيث خلق الفرص، إذ لعبت بذكاء كبير واعتمدت على السرعة في التحول دون خوف أو تراجع مبالغ فيه.

وحدّ التكتل الدفاعي السنغالي من تحركات فرنسا، بينما غابت الحلول الفردية عن الفريق الفرنسي، وظهر بعض التوتر في أدائه، كما أن نجمه الأبرز كيليان مبابي لم يظهر بالمستوى المنتظر في هذا الشوط، في ظل الرقابة الدفاعية وعدم وصول الكرات إليه بشكل فعال.

العراق يخسر أمام النرويج رغم بداية مشجعة

خسر منتخب العراق 1-4 من نظيره النرويجي في مباراته الافتتاحية بالمجموعة التاسعة لكأس العالم 2026، على ملعب جيليت في بوسطن، وذلك في المشاركة الثانية لـ"أسود الرافدين" في المونديال بعد 40 عاماً على ظهوره الأول عام 1986.

ورغم الخسارة، فإن المنتخب العراقي قدم أداء جيداً نسبياً، وكان نداً في فترات كثيرة للمنتخب النرويجي، لكن تراجع الأداء في منتصف الشوط الثاني أدى إلى الهزيمة.

ويدين "أحفاد الفايكنغ" بالفضل في الفوز لنجمه وهدافه الأول إيرلينغ هالاند، الذي قاد منتخب بلاده بتسجيل هدفين وصناعة هدف.

الأرجنتين تحسم القمة بثلاثية ميسي

حقق منتخب الأرجنتين فوزاً كبيراً على المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ليونيل ميسي في الدقائق 17 و60 و76 من عمر مباراتهما على استاد كانساس سيتي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة، ليسجل الأسطورة الأرجنتيني أول «هاتريك» في كأس العالم 2026.

وبدأت المباراة بإثارة مبكرة، بعدما سجل كل منتخب هدفاً أُلغي بداعي التسلل عبر تقنية الفيديو، إذ حُرم ميسي من هدف للأرجنتين في الدقيقة 5، قبل أن يُلغى هدف للجزائري فارس شعيبي بعد 3 دقائق فقط.

الأردن يبدأ مشواره بالخسارة أمام النمسا

خسر المنتخب الأردني أمام منتخب النمسا 1-3، ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، والتي شهدت فوز منتخب الأرجنتين على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وافتتح منتخب النمسا التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة رومانو شميد، وتعادل للأردن علي علوان في الدقيقة 50، قبل أن يسجل الأردني يزن العرب بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لمنتخب النمسا في الدقيقة 76، ثم يضيف ماركو أرناوتوفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ويتصدر منتخب الأرجنتين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن النمسا في المركز الثاني، وجاء منتخب الأردن في المركز الثالث دون نقاط، وبفارق الأهداف عن الجزائر في المركز الرابع والأخير.