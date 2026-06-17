علي علوان: خسارة الأردن غير مستحقة وما زالت حظوظنا قائمة

أكد علي علوان، صاحب أول هدف في تاريخ الأردن بكأس العالم، أن الخسارة أمام النمسا 1-3، جاءت بصورة غير مستحقة، مشيداً بالأداء الذي قدمه «النشامى» في أول ظهور لهم على المسرح العالمي.

وقال علوان عقب المباراة: «الحمد لله رب العالمين، أعتقد أنها خسارة غير مستحقة، وهذه أول تجربة لنا في كأس العالم ومشاركة تاريخية، وأتوجه بالشكر إلى جماهيرنا التي ملأت المدرجات وساندتنا طوال المباراة، كما أشكر الجهاز الفني وزملائي اللاعبين الذين كانوا على قدر المسؤولية».

وأضاف: «لا تزال أمامنا مباراتان، وفرصتنا في التأهل ما زالت قائمة، بعد الأداء الذي قدمناه اليوم أعتقد أن منتخبنا قادر على المنافسة، والتأهل ليس أمراً مستحيلاً».

وشدد مهاجم المنتخب الأردني على أن ما قدمه الفريق يدعو للفخر، قائلاً: «منتخبنا رفع الرأس، وهذه مجرد البداية، وإنها المرة الأولى التي نشارك فيها في كأس العالم، لكننا نطمح إلى كتابة المزيد من التاريخ، ونتمنى أن نكون دائماً عند حسن ظن جماهيرنا».

ووجه علوان رسالة خاصة للجماهير الأردنية قائلاً: «ارفعوا رؤوسكم، فهذا منتخبكم ونحن نحبكم كثيراً، ونحتاج إلى استمرار دعمكم ووقوفكم خلفنا، وإن شاء الله القادم سيكون أفضل».

وعن تسجيله أول هدف أردني في تاريخ كأس العالم، قال علوان: «الحمد لله رب العالمين، إنه شعور رائع يصعب وصفه، والمشاعر كانت مختلطة بين سعادتي بتسجيل الهدف الأول لي وللأردن في كأس العالم، وحزني بسبب الخسارة، لكنه يبقى شرفاً كبيراً أن أكون أول لاعب أردني يسجل في المونديال».

كما علق على فوزه بجائزة رجل المباراة، قائلاً: «هذه الجائزة ليست لي وحدي، بل هي ثمرة عمل المجموعة كاملة، وأهديها إلى الجماهير الأردنية التي ساندتنا، وإن شاء الله القادم أفضل».