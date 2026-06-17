مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم، اليوم الأربعاء وفجر غداً الخميس، إلى منافسات كأس العالم المقامة حاليا وتحتضنها المكسيك وكندا والولايات المتحدة، والتي تشهد مجموعة من المواجهات المرتقبة والقوية بين منتخبات تسعى لحصد أولى نقاطها في البطولة، وسط توقعات بمباريات حافلة بالإثارة والندية بين كبار المنتخبات العالمية.

ويتصدر المنتخب البرتغالي المشهد عندما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشواره بالمونديال، حيث يعول "برازيل أوروبا" على خبرة قائده المخضرم كريستيانو رونالدو لتحقيق انطلاقة قوية في سباق المنافسة على اللقب العالمي.

كما يخوض المنتخب الإنجليزي اختبارا صعبا أمام نظيره الكرواتي في مواجهة أوروبية من العيار الثقيل، بينما يلتقي منتخب غانا مع بنما في مباراة لا تقل أهمية، قبل أن تختتم منافسات اليوم بلقاء يجمع أوزبكستان وكولومبيا في مواجهة تحمل الكثير من الطموحات لكلا المنتخبين.

وتحظى مباريات اليوم باهتمام جماهيري واسع، خاصة في ظل مشاركة عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، الذين يتطلعون لقيادة منتخباتهم نحو تحقيق نتائج إيجابية في بداية مشوار البطولة.

مواعيد مباريات كأس العالم 2026 اليوم الأربعاء 18 يونيو بتوقيت الإمارات والقنوات الناقلة

البرتغال × الكونغو الديمقراطية

الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة: beIN Sports MAX 1.

إنجلترا × كرواتيا

الساعة 12:00 منتصف الليل (فجر الخميس) بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة: beIN Sports MAX 2.

غانا × بنما

الساعة 3:00 فجر الخميس بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة: beIN Sports MAX 2.

أوزبكستان × كولومبيا

الساعة 6:00 صباح الخميس بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة: beIN Sports MAX 2.

رونالدو يخطف الأضواء

وتبقى الأنظار موجهة نحو قائد البرتغال، كريستيانو رونالدو، الذي يخوض واحدة من أهم محطاته الدولية، وسط آمال الجماهير البرتغالية في أن يقود منتخب بلاده لتحقيق بداية مثالية في البطولة، خاصة مع امتلاكه خبرة كبيرة في المحافل الكبرى.

وفي المقابل، تسعى منتخبات إنجلترا وكرواتيا وغانا وكولومبيا إلى توجيه رسائل مبكرة لمنافسيها عبر تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث، في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها البطولة منذ جولاتها الأولى.