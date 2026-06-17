منتخب الأردن يقاتل ويخسر أمام النمسا بـ«نيران صديقة» بعد مباراة مثيرة في المونديال

خسر المنتخب الأردني أمام منتخب النمسا 1-3، ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، والتي شهدت فوز منتخب الأرجنتين على منتخب الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وافتتحت النمسا التسجيل في الدقيقة 20 بواسطة رومانو شميد، وتعادل للأردن علي علوان في الدقيقة 50، قبل أن يسجل الأردني يزن العرب بالخطأ في مرماه، الهدف الثاني لمنتخب النمسا في الدقيقة 76، ثم يضيف ماركو أرناوتوفيتش، الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن النمسا في المركز الثاني، وجاءت الأردن في المركز الثالث دون نقاط، وبفارق الأهداف عن الجزائر في المركز الرابع والأخير.

وقدم «النشامى» أداءً شجاعاً ونافسوا بقوة أحد أبرز منتخبات أوروبا، قبل أن تحسم التفاصيل الصغيرة النتيجة لصالح النمسا، حيث بدأت المباراة بإيقاع سريع من الطرفين، وأظهر المنتخب الأردني جرأة هجومية مبكرة.

وكاد إحسان حداد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية، قبل أن يواصل النشامى تهديد المرمى النمساوي عبر موسى التعمري وعودة فاخوري، إلا أن الحارس ألكسندر شلاغر تألق في التصدي للمحاولات الأردنية.

وفي الدقيقة 21، نجحت النمسا في التقدم عبر رومانو شميد الذي أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لمرمى يزيد أبو ليلى، مستفيداً من تمريرة زافير شلاغر.

ورغم التأخر، لم يتراجع المنتخب الأردني، بل واصل الضغط وصناعة الفرص، وكانت أخطرها رأسية علي علوان التي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 22، ثم فرصة مزدوجة لعلي علوان وموسى التعمري تصدى لها الدفاع والحارس النمساوي، فيما أهدر التعمري فرصة ثمينة قبل نهاية الشوط الأول عندما سدد بجوار القائم.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ظهر المنتخب الأردني بصورة مختلفة تماماً، ونجح في ترجمة أفضليته سريعاً عندما قاد نور الروابدة هجمة مرتدة سريعة مرر خلالها الكرة إلى علي علوان، الذي سددها بذكاء في الشباك النمساوية عند الدقيقة 50 معلناً هدف التعادل.

ومنح الهدف دفعة معنوية كبيرة لـ«النشامى»، الذين واصلوا تقديم أداء قوي ومنظم، في وقت لجأ فيه المنتخب النمساوي إلى إجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة لتنشيط خطوطه وإعادة السيطرة على مجريات اللقاء.

وتزايد الضغط النمساوي خلال النصف الثاني من الشوط، حيث ألغت تقنية الفيديو هدفاً لماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة 67 بداعي المخالفة، قبل أن يواصل المنتخب الأوروبي هجماته المتتالية على المرمى الأردني.

وجاءت نقطة التحول الحاسمة في الدقيقة 76، عندما تحولت إحدى الكرات الخطرة داخل منطقة الجزاء إلى هدف عكسي سجله المدافع يزن العرب بالخطأ في مرماه، ليمنح النمسا التقدم بنتيجة 2-1 وسط صدمة كبيرة للاعبي المنتخب الأردني.

وحاول المدرب الأردني تنشيط الفريق بإشراك سليم عبيد، ثم محمود المردي وسعيد الرسان بدلاً من إحسان حداد وعبد الله نسيب المصاب، إلا أن المنتخب النمساوي تحصل على ركلة جزاء أحرز منها ماركو أرناوتوفيتش، الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 12 من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورغم الخسارة، قدم المنتخب الأردني أداءً مشرفاً في ثاني مبارياته المونديالية، وأظهر شخصية قوية وقدرة على مجاراة منتخب أوروبي يمتلك خبرات كبيرة، ليبقي على آماله قائمة قبل المواجهة الحاسمة المقبلة في دور المجموعات.