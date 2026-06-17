رينار متحمس لـ«المهمة التونسية» في المونديال



قال الفرنسي هيرفي رينار مدرب تونس الجديد الأربعاء إنه «متحمس» لقيادة الفريق في كأس العالم لكرة القدم 2026، وإنه لم يتردد لحظةً واحدةً في قبول عرض الاتحاد التونسي للعبة لتولي المهمة رغم صعوبتها بعد البداية المخيبة للفريق في البطولة.



وتولى رينار المسؤولية بعد إقالة صبري لاموشي من تدريب الفريق، عقب البداية الكارثية لتونس في المجموعة السادسة، بخسارتها 5-1 أمام السويد في مونتيري.



وقال رينار للصحفيين بعد وصوله إلى مونتيري لقيادة أول حصة تدريبية لتونس "المهمة ليست سهلة، لكنه تحد محفز. لدينا حظوظ في التأهل إلى الدور المقبل مع تبقي مباراتين في دور المجموعات".



وأضاف «الأمل يبقى قائماً طالما كانت هناك فرصة».



وعبر رينار عن تعاطفه مع لاموشي (54 عاماً)، والذي قال إنه يعرفه شخصياً، مضيفاً أنه دفع ثمن الأداء السيئ لتونس أمام السويد.



وأكمل «كما نقول، لا يمكن طرد الفريق بأكمله، لذا فإن من يتحمل المسؤولية هو المدرب».



وقال رينار (57 عاماً) إنه التقى لفترة وجيزة مع لاعبي تونس، عقب وصوله، وأضاف إن الأجواء كانت «جيدة جداً».



وتابع «أخبرتهم فقط أن عليهم إبقاء رؤوسهم مرفوعة والمضي قدماً. وأنهم هنا لتمثيل بلدهم تونس، وهو شرف وواجب. وأن علينا تقديم أداء أفضل بكثير بعد نتيجة المباراة الأولى».