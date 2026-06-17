ميسي يجمع المجد المونديالي ويهزم رقم رونالدو





شهدت ملاعب كأس العالم 2026™ فصلاً جديداً من فصول الأسطورة الحية، حيث تسلم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي جائزة رجل المباراة عقب قيادته لمنتخب بلاده لتحقيق انتصار ساحر في المونديال، معلناً عن بداية سينمائية لطموحات "التانغو" في الحفاظ على لقبهم العالمي.

وجاء تسلم ميسي لهذه الجائزة الفردية ليرسخ هيمنته المطلقة على المحفل الكروي الأهم، رافعاً رصيده القياسي إلى 12 جائزة كأكثر لاعب تحقيقاً للقب "رجل المباراة" في تاريخ نهائيات كأس العالم، مبتعداً عن أقرب ملاحقيه، ومثبتاً أن حضوره في المواعيد الكبرى يقترن دائماً بتقديم مستويات استثنائية تأسر عقول الجماهير والنقاد على حد سواء.

ولم تتوقف ليلة ميسي المونديالية عند حدود النجومية داخل المستطيل الأخضر وجوائز البطولة فحسب، بل امتدت لتشهد زلزالاً رقمياً في السجلات التاريخية لكرة القدم الدولية؛ فبفضل مساهماته التهديفية الحاسمة في اللقاء، نجح "البرغوث" رسمياً في كسر الرقم القياسي العالمي المسجل باسم غريمه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو، كأكثر لاعب مساهمة بالأهداف الدولية (تسجيلاً وصناعة) في تاريخ كرة القدم للمنتخبات.

وتربع ميسي على العرش الدولي منفصلاً بواقع 181 مساهمة تهديفية، ليزيح رونالدو الذي تجمد رصيده عند 180 مساهمة، ويفض الشراكة التاريخية في واحدة من أعقد صراعات الأرقام الفردية عبر العصور.

هذا التفوق الثنائي، الذي يجمع بين التتويج بلقب الأفضل في المباراة والانفراد بالعرش التهديفي الدولي، يعكس الحالة البدنية والذهنية المبهرة لصاحب الـ 38 عاماً في هذه النسخة المونديالية؛ حيث تحول أداؤه إلى أوركسترا متكاملة تمنح الأرجنتين الأفضلية الفنية وتقود جيل الشباب بثقة عمياء.

إن تحطيم ميسي لرقم رونالدو الدولي بالتزامن مع تعزيز رقمه الخاص كملك لجوائز رجل المباراة في المونديال، يثبت للعالم أجمع أن الساحر الأرجنتيني لا يلعب لمجرد المشاركة أو توديع الجماهير، بل جاء لكتابة تاريخ فريد يستحيل تكراره، واضعاً معايير جديدة للمجد الكروي ستظل صامدة لقرون طويلة.