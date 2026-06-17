إنجاز الأسطورة يذهل الهداف النرويجي.. هالاند: ميسي مجنون

وصف النرويجي الدولي إيرلينغ هالاند النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ«المجنون»، بعد تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في كأس العالم مع منتخب بلاده.

وأحرز ميسي (38 عاماً) جميع أهداف منتخب بلاده في انتصاره الكبير 3-0 على الجزائر، ضمن منافسات المجموعة العاشرة بمرحلة المجموعات للمونديال المقام حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وجاء هذا الإنجاز المذهل بعد ساعات فقط من تسجيل هالاند هدفين مع النرويج خلال فوزها الكبير 4-1 على العراق في المجموعة التاسعة بالمونديال.

وبأهدافه الثلاثة، انضم ميسي إلى الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفاً لكل منهما، كما أنها أول ثلاثية له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وسجل الفرنسي كيليان مبابي وهالاند هدفين في وقت سابق من اليوم، لكن ميسي تفوق عليهما، حيث رد النجم النرويجي بوضوح عبر «سناب شات».

وإلى جانب صورة له، كتب هالاند: «ميسي مجنون»، واضعاً رمز التاج، فيما سارع النجم الألماني توماس مولر أيضاً إلى مشاركة رأيه.

وتصدر ميسي ترتيب هدافي النسخة الحالية من المونديال برصيد ثلاثة أهداف، متفوقاً بفارق هدف واحد على أقرب ملاحقيه الأمريكي فولارين بالوغون والألماني كاي هافرتز، بالإضافة إلى مبابي وهالاند.

من ناحيته، أثنى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، على المستوى المبهر الذي ظهر به النجم الأسطوري.

وقال: «لا أجد الكلمات لوصف ليو. ماذا عساي أن أقول؟ إنه لاعب لا يُصدق».

من جانبه، صرح ميسي عقب اللقاء: «يسعدني جداً أنني عشت كل ما مررت به. ما أعيشه الآن هو بمثابة تتويج لكل ذلك. أنا سعيد للغاية وممتن لهذه المجموعة الرائعة. أستمتع بها كثيراً».

وأضاف ميسي، الذي أحرز هاتريك لأول مرة في مشواره مع منتخب الأرجنتين بكأس العالم: «عندما أكون في أفضل حالاتي، فإنني أبذل قصارى جهدي».

وجاءت ثلاثية ميسي المذهلة بعد مرور 20 عاماً بالضبط على ظهوره الأول في كأس العالم ضد صربيا والجبل الأسود، حين سجل في تلك المباراة أيضاً، ضمن مرحلة المجموعات لنسخة مونديال ألمانيا 2006، ليصبح فخر روزاريو ثاني لاعب فقط يسجل في خمس نسخ من البطولة، بعد غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما أصبح ميسي (38 عاماً و357 يوماً)، الذي يشارك في سادس نسخة له بالمونديال، أكبر لاعب سناً يسجل (هاتريك) في تاريخ كأس العالم، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1930 في أوروغواي.