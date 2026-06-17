5 دروس من فوز الأرجنتين على الجزائر في بداية حملة الدفاع عن لقب المونديال

دشن منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم 2026 بأفضل صورة ممكنة، بعدما حقق فوزاً عريضاً على الجزائر بثلاثية نظيفة، في مباراة حملت بين طياتها الكثير من المؤشرات الفنية التي تعكس ملامح المنافسة في البطولة، وأسفرت عن خمسة دروس مستفادة.

وخطفت المواجهة الأنظار بشكل خاص بفضل الأداء الاستثنائي لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثية تاريخية عززت مكانته في سجلات المونديال، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في كأس العالم، ليعادل رقم الألماني ميروسلاف كلوزه في صدارة الهدافين التاريخيين للبطولة.

كما منحت النتيجة الكبيرة الأرجنتين دفعة قوية في بداية المشوار، ورسالة مباشرة لبقية المنافسين بأنها لا تزال تمتلك أدوات الهيمنة، رغم التحذيرات المبكرة من مغبة التراخي في مرحلة المجموعات.

وفي المقابل، أظهر المنتخب الجزائري فترات واعدة في بداية اللقاء، قبل أن يتراجع بدنياً وتكتيكياً أمام خبرة حامل اللقب وجودته الفردية، ما حوّل مجريات المباراة تدريجياً لصالح الأرجنتين.

وتتمثل الدروس في العرض الاستثنائي الذي قدمه ميسي، وأكد من خلاله أنه لا يزال الرقم الأصعب في البطولة، ومع معادلة رقم كلوزه، بات قريباً من الانفراد بالصدارة التاريخية لهدافي كأس العالم، رغم استمرار مطاردة أسماء شابة، في مقدمتها كيليان مبابي.

فيما أظهر المنتخب الأرجنتيني توازناً واضحاً بين الخبرة والانسجام الجماعي، ما يجعله في مقدمة المرشحين للذهاب بعيداً في البطولة، مع ضرورة الحفاظ على النسق وتجنب سيناريوهات التراجع في الأدوار الأولى، كما حدث في نسخ سابقة.

وكشفت المباراة عن صعوبة تعامل الدفاع الجزائري مع التحركات السريعة والضغط العالي، خاصة عند مواجهة لاعبين يمتلكون حلولاً فردية في المساحات الضيقة، ما كلف الفريق أهدافاً كان يمكن تفاديها في لحظات حاسمة.

ونجح الجهاز الفني للأرجنتين في إدارة المباراة بذكاء، من خلال توزيع الأدوار وخلق مساحات لميسي وبقية العناصر الهجومية، مع الحفاظ على توازن دفاعي قلل من خطورة الارتدادات الجزائرية.

وأخيراً، رغم الهزيمة الثقيلة، أظهرت الجزائر مؤشرات إيجابية في الشوط الأول، ما يمنحها فرصة لاستعادة التوازن في المباريات المقبلة، خصوصاً إذا نجحت في تحسين الجانب الدفاعي واستثمار فترات الضغط الهجومي بشكل أفضل.

وفي المجمل، خرجت الأرجنتين بانتصار مثالي يعزز طموحاتها في الحفاظ على اللقب، بينما تحتاج الجزائر إلى مراجعة سريعة لأخطائها إذا أرادت الاستمرار في سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية.