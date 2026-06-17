إجراءات استثنائية في المكسيك بسبب مباريات المونديال

أقرت الحكومة المكسيكية العمل عن بُعد لموظفي القطاع العام، وعلّقت الدراسة أثناء عدد من مباريات كأس العالم لكرة القدم في المدن المستضيفة لها، وهي مكسيكو وغوادالاخارا.

وتهدف هذه الإجراءات إلى «المساهمة في تحسين التنقل الحضري، والسلامة المرورية، وضمان استمرارية الأنشطة الإدارية وكفاءة الخدمة العامة»، بحسب ما أفادت الحكومة في الجريدة الرسمية للاتحاد المحلي للعبة.

وبمناسبة مباراة أوزبكستان وكولومبيا المقررة في 17 يونيو/حزيران في مكسيكو، ستُعلّق الدراسة بعد الظهر، وستحوَّل الخدمات العامة إلى نظام العمل عن بُعد اعتباراً من الساعة 15:00 (21:00 ت غ) في المدينة.

كما يُشجَّع القطاع الخاص على اعتماد العمل عن بُعد أو ترتيبات عمل مرنة.

وستشمل إجراءات مماثلة مدينة غوادالاخارا في 18 يونيو/حزيران بسبب مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية.

كما أمرت الحكومة باعتماد العمل عن بُعد في القطاع العام في مكسيكو في 24 يونيو/حزيران، حيث ستجمع المباراة بين الجمهورية التشيكية والمكسيك.