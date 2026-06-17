تحليل| «حرية ميسي» تحقق انتصاراً سهلاً للأرجنتين وتدق ناقوس الخطر للمنافسين

أكدت مواجهة الأرجنتين والجزائر في افتتاح مشوارهما بكأس العالم 2026، أن الفارق بين المنتخبات الكبرى ومنافسيها لا يقاس فقط بالتنظيم الجماعي أو الاستحواذ، بل بقدرة اللاعبين الاستثنائيين على حسم المباريات في لحظة واحدة.

وكان ليونيل ميسي المثال الأوضح لذلك، بعدما استغل المساحات التي أُتيحت له، بعدما تُرك حراً دون رقابة أو ضغط دفاعي، وقاد منتخب بلاده إلى فوز مريح بثلاثية نظيفة، موجهاً رسالة مبكرة إلى جميع المنافسين بأن حامل اللقب لا يزال يمتلك الكثير من أدوات الهيمنة.

ورغم أن المنتخب الجزائري قدم شوطاً أول متوازناً في فترات عديدة، ونجح في تهديد المرمى الأرجنتيني عبر فارس شعيبي وأنيس حاج موسى، فإن الفارق ظهر بوضوح في التعامل مع التفاصيل الصغيرة.

ولم تحتج الأرجنتين إلى عدد كبير من الفرص، لكنها عرفت كيف تستثمرها بفضل جودة ميسي وخبرة مجموعة المدرب ليونيل سكالوني، فيما افتقد «محاربو الصحراء» إلى الحسم في الثلث الأخير من الملعب.

وأظهرت المباراة أن ترك أي مساحة لميسي، مهما كانت محدودة، يبقى خطأً مكلفاً، فالهدف الأول جاء من تسديدة بعيدة المدى، والثاني من متابعة ذكية داخل المنطقة، والثالث من لمسة فنية أكدت أن النجم الأرجنتيني ما زال قادراً على صناعة الفارق في أعلى المستويات.

ولم تقتصر مكاسب الأرجنتين على النتيجة فقط، بل تمثلت أيضاً في ظهور الفريق بصورة متوازنة بين الخبرة والحيوية، مع استمرار الانسجام الكبير بين ميسي ورفاقه، خصوصاً رودريغو دي بول ولاوتارو مارتينيز ونيكولاس غونزاليس، وهو ما يمنح بطل العالم أفضلية إضافية في رحلة الدفاع عن اللقب.

كما واصل ميسي تعزيز إرثه التاريخي في كأس العالم، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في ست نسخ مختلفة من البطولة، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في المونديال، ليعزز موقعه بين أعظم هدافي البطولة عبر تاريخها، كذلك رفع رصيده الدولي إلى 114 هدفاً بقميص الأرجنتين، مواصلاً مطاردة الأرقام القياسية في سجل الهدافين التاريخيين للمنتخبات الوطنية.

وفي المقابل، كشفت المباراة بعض النقاط التي تحتاج إلى معالجة سريعة داخل المنتخب الجزائري، وفي مقدمتها ضرورة زيادة الكثافة الدفاعية أمام المنتخبات الكبرى، وتقليص المساحات بين الخطوط، إضافة إلى الدفع بعناصر أكثر سرعة وحيوية في التحولات الهجومية منذ البداية.

كما بدا واضحاً أن المنتخب افتقد الضغط المبكر على حامل الكرة، وهو ما منح لاعبي الأرجنتين الوقت الكافي لبناء الهجمات والتحكم بإيقاع المباراة.

ورغم قسوة النتيجة، فإن خسارة الجزائر جاءت أمام أحد أقوى منتخبات العالم وحامل اللقب، لكنها قدمت دروساً مهمة قبل استكمال مشوار دور المجموعات.

ورغم قسوة النتيجة، فإن خسارة الجزائر جاءت أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، ما يعني أن حظوظها في التأهل لا تزال قائمة بقوة، وستكون المباراتان المقبلتان فرصة حقيقية لتصحيح الأخطاء واستثمار الإيجابيات التي ظهرت في بعض فترات اللقاء، خاصة أن المنتخب أظهر شخصية جيدة وشجاعة هجومية قبل أن تحسم الخبرة الأرجنتينية المواجهة.

وبهذا الانتصار، بعثت الأرجنتين برسالة واضحة إلى بقية المنتخبات المشاركة بأن بطل مونديال 2022 لم يأت إلى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك للدفاع عن لقبه فقط، بل يمتلك المقومات التي تجعله مرشحاً قوياً للاحتفاظ بالكأس، طالما أن ميسي لا يزال قادراً على تحويل أنصاف الفرص إلى لحظات تاريخية.