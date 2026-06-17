ميسي: البداية القوية تمنح الأرجنتين الثقة في رحلة الدفاع عن اللقب

أعرب ليونيل ميسي عن سعادته الكبيرة بقيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق الفوز في مستهل مشواره بكأس العالم 2026، مؤكداً أن الانتصار بثلاثية نظيفة على منتخب الجزائر يمنح الفريق دفعة معنوية مهمة في بداية رحلة الدفاع عن اللقب.

وقال ميسي: «إذا كان هناك ما يستحق الاحتفال، فسيكون بالتأكيد مع عائلتي وزملائي والجماهير أيضاً، إنها لحظة جميلة للغاية أن نبدأ البطولة بهذه الصورة، ونحن سعداء جداً بهذا الفوز المهم».

وأضاف: «من الطبيعي أن تكون المباراة الأولى في أي كأس عالم صعبة ومعقدة، ولذلك كان من المهم جداً أن نحقق الفوز، والشوط الأول لم يكن سهلاً، لكننا عرفنا كيف نتعامل مع مجريات اللقاء، وفي الشوط الثاني ظهر الفارق ونجحنا في فرض أسلوبنا».

وتابع قائد الأرجنتين: «أشعر أنني في حالة جيدة، والأهم أن الفريق قدم مباراة قوية وحقق نتيجة كبيرة، وعلينا الآن أن نواصل العمل والبناء على هذا الأداء في المباريات المقبلة».

وحرص ميسي على توجيه رسالة خاصة إلى الجماهير الأرجنتينية، قائلاً: «أشكر الجماهير على دعمها الرائع، لقد أثبتت مرة أخرى أن الشعب الأرجنتيني يعيش كرة القدم بشغف استثنائي، ولمسنا هذا الدعم في قطر، ونراه مجدداً هنا في الولايات المتحدة».

وختم حديثه بالقول: «الجماهير عنصر أساسي في نجاحنا، وهي تستحق الاستمتاع بهذه اللحظات مثلما نستمتع نحن بها داخل الملعب، ونشعر دائماً بوجودهم خلفنا، ولذلك يجب أن نكون ممتنين لهم على كل ما يقدمونه من دعم ومساندة».