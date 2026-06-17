ميسي يعادل كلوزه ويصل إلى قمة هدافي كأس العالم

عادل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين تسجيلاً في تاريخ كأس العالم لكرة القدم، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً في الحدث العالمي، الثلاثاء أمام الجزائر في كانساس سيتي بنسخة 2026 في أمريكا الشمالية.

وسجل ميسي (38 عاماً) ثلاثة أهداف، معادلاً الرقم القياسي المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه والبالغ 16 هدفاً، قبل أن يستبدله المدرب ليونيل سكالوني.

وانتهت المباراة بفوز منتخب الأرجنتين على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، ليحصد حامل اللقب أول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة العاشرة من كأس العالم 2026، في ليلة تاريخية شهدت وصول ميسي إلى صدارة هدافي المونديال عبر التاريخ بالتساوي مع كلوزه.