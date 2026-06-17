ميسي يقود الأرجنتين للفوز على الجزائر بأول «هاتريك» في مونديال 2026

حقق منتخب الأرجنتين فوزاً كبيراً على المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف نظيفة سجلها ليونيل ميسي في الدقائق 17 و60 و76 من عمر مباراتهما على استاد كانساس سيتي، ضمن الجولة الأولى للمجموعة العاشرة، ليسجل الأسطورة الأرجنتيني أول «هاتريك» في كأس العالم 2026.

وبدأت المباراة بإثارة مبكرة، بعدما سجل كل منتخب هدفاً أُلغي بداعي التسلل عبر تقنية الفيديو، إذ حُرم ميسي من هدف للأرجنتين في الدقيقة 5، قبل أن يُلغى هدف للجزائري فارس شعيبي بعد 3 دقائق فقط.

ونجح ميسي في كسر التعادل عند الدقيقة 17 بتسديدة يسارية رائعة من خارج منطقة الجزاء، مستفيداً من تمريرة رودريغو دي بول، ليمنح منتخب الأرجنتين الأفضلية.

ورغم الهدف، لم يتراجع المنتخب الجزائري، بل واصل محاولاته الهجومية، وكاد أن يدرك التعادل في أكثر من مناسبة عبر شعيبي، الذي شكل مصدر الخطورة الأبرز على الجبهة اليمنى، حيث صنع أول ركنية لـ«محاربي الصحراء» في الدقيقة 41، قبل أن يهدد المرمى الأرجنتيني بمحاولتين متتاليتين في الدقيقتين 44 و45.

كما أظهر أنيس حاج موسى لمساته المهارية المعتادة، بعدما اخترق الدفاع الأرجنتيني وسدد كرة أرضية في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لكنها افتقدت القوة اللازمة لتصل بسهولة إلى حارس الأرجنتين.

في المقابل، اعتمد المنتخب الأرجنتيني على الاستحواذ وتدوير الكرة لامتصاص حماس الجزائر، مع محاولات متفرقة قادها ميسي ولاوتارو مارتينيز، وتصدى للاندفاع الجزائري في أكثر من محاولة خطيرة للحفاظ على فارق الهدف الوحيد حتى نهاية الشوط الأول.

وتراجع النسق الدفاعي لـ«محاربي الصحراء» خلال الشوط الثاني، ما سمح لحامل اللقب بفرض سيطرته بصورة أكبر على مجريات اللعب، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 60 ليشكل نقطة التحول الحقيقية، بعدما تابع ميسي كرة مرتدة من الحارس زيدان وأسكنها الشباك، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مريحة.

وحاول المدرب الجزائري إعادة التوازن بإجراء ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، عبر إشراك رياض محرز ومحمد الأمين عمورة وحسام عوار، في محاولة لإضافة حلول هجومية واستعادة زمام المبادرة، إلا أن المنتخب الأرجنتيني بدا أكثر هدوءاً وثقة في إدارة المباراة.

ورغم بعض المحاولات الجزائرية، أبرزها تسديدة حسام عوار التي مرت بجوار القائم، فإن الأرجنتين واصلت تهديدها للمرمى، وكاد ميسي أن يسجل في أكثر من مناسبة قبل أن ينجح في إضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 76 بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، موقعاً على ثلاثية شخصية أكدت أنه ما زال اللاعب الأكثر تأثيراً في صفوف بطل العالم.

وخرج ميسي في الدقيقة 80 وسط تصفيق واحتفالات الجماهير، بعدما ترك بصمته بثلاثة أهداف كاملة، وحسم الفوز لمنتخب الأرجنتين، ولم تشهد الدقائق التالية أي تغيير على النتيجة، ليضع المنتخب الأرجنتيني أول 3 نقاط في رصيد رحلته للدفاع عن اللقب الذي توج به في مونديال 2022.